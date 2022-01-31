За інформацією представників правоохоронної системи окупантів, механічні пошкодження отримали 15 транспортних засобів. Наразі на місці оформляють ДТП.

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Причиною ДТП стало перевищення швидкості

Зіткнення сталось близько 8:30 біля села Глибокий Яр. Головною причиною автотрощі стало перевищення швидкості водіями та недотримання дистанції. Першим з'їхав з дороги один автомобіль, який наїхав на дорожню огорожу. Після цього сталась ДТП, у якій пошкодили 5 автівок.

Через короткий період – ще кілька аварій. Як повідомляють у ЗМІ, постраждалих у зіткненнях машин немає.

Зверніть увагу! Через аварію рух на трасі "Таврида" було обмежено. Машинам дозволили використовувати лише одну смугу.

Дивіться відео з місця аварії / Відео з телеграм-каналу "AMS Таврида"

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