Скорую перевернуло на крышу: масштабная авария в Ивано-Франковске – фото и видео

В Ивано-Франковске 15 мая произошла авария с участием легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи. Медики перевозили внутри больного ребенка и его маму. Водитель легковушки не предоставил "скорой" преимущество в движении.

Авария произошла на пересечении улиц Коновальца – Сахарова. Об этом пишет местное издание "Галка".

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Заметим, что автомобиль "скорой" двигался по дороге с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной.

Травмы получили трое пассажиров "кареты скорой". Чудом обошлось без жертв, ведь "скорую" от удара перевернуло на крышу.

Авария со "скорой" в Ивано-Франковске фото mi100 и "Галка"

Сейчас улица Коновальца в сторону аэропорта перекрыта, на прилегающих дорогах возникли пробки.

Скорая ехала из центра по Коновальца с сиренами и мигалками. Я увидел и решил остановиться, чтобы пропустить. С той стороны также все, кто должен был поворачивать налево, – остановились. А тот водитель промчался прямо на большой скорости – и врезался в "скорую". Я думал, что скорая перекинется на мою "девятку". Но ее пронесло еще несколько метров, она ударилась о бордюр и перевернулась,

– рассказал один из очевидцев ДТП.

Сам водитель "скорой" подтвердил, что на регулируемом светофором перекрестке он выехал на красный свет, а ближайшие машины с обеих сторон остановились. В момент, когда "скорая" была на перекрестке, в нее въехал Volkswagen службы доставки местного ресторана.



"Скорую" опрокинуло на крышу / Фото "Галка"

Сейчас на месте работает полиция и спасатели. Пострадавших уже увезла другая "скорая", что примчалась на место.



Пострадавших забрала другая "скорая" / фото из телеграм-канала Frankivsk 112

Водитель Volkswagen так же, как и водитель "скорой" в ДТП не пострадали. Первый в комментарии журналистам рассказал, что двигался строго на зеленый свет.

Видео с места аварии: