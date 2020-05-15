Швидку перекинуло на дах: масштабна аварія в Івано-Франківську – фото і відео

В Івано-Франківську 15 травня трапилася аварія за участю легковика та автомобіля швидкої допомоги. Медики перевозили всередині хвору дитину та її маму. Водій легковика не надав "швидкій" перевагу в русі.

Аварія сталася на перетині вулиць Коновальця – Сахарова. Про це пише місцеве видання "Галка".

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Зауважимо, що автомобіль "швидкої" рухався по дорозі з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною.

Травми отримали троє пасажирів "карети швидкої". Дивом обійшлося без жертв, адже "швидку" від удару перекинуло на дах.

Аварія зі "швидкою" в Івано-Франківську: фото mi100 та "Галка"

Наразі вулиця Коновальця в бік аеропорту перекрита, на прилеглих дорогах виникли затори.

Швидка їхала з центру по Коновальця з сиренами та мигалками. Я побачив і вирішив зупинитись, щоб пропустити. З того боку також всі, хто мав повертати наліво – зупинилася. А той водій промчав прямо на великій швидкості – і врізався у "швидку". Я думав, що швидка перекинеться на мою "дев’ятку". Але її пронесло ще кілька метрів, вона вдалися в бордюр і перекинулась,

– розповів один з очевидців ДТП.

Сам водій "швидкої" підтвердив, що на регульованому світлофором перехресті він виїхав на червоне світло, а найближчі машини з обох сторін зупинилися. В момент, коли "швидка" була на перехресті, в неї в’їхав Volkswagen служби доставки місцевого ресторану.



"Швидку" перекинуло на дах / Фото "Галка"

Наразі на місці працює поліція та рятувальники. Постраждалих вже забрала інша "швидка", що примчала на місце.



Постраждалих забрала інша "швидка" / фото з телеграм-каналу Frankivsk 112

Водій Volkswagen так само, як і водій "швидкої" у ДТП не постраждали. Перший у коментарі журналістам розповів, що рухався чітко на зелене світло.

Відео з місця аварії: