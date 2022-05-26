Масштабная схема: в Украину незаконно завозили химпродукцию из России

Многие российские предприятия находились под санкциями. Однако некоторым бизнесменам в Украине это не мешало завозить химическую продукцию из страны-агрессорки, несмотря на войну и прямой запрет.

В Службе безопасности Украины был обнаружен незаконный импорт из подсанкционной фирмы России. Масштабная схема уже ликвидирована, а ее участники, которыми оказались россияне, будут наказаны.

В Украине запретили ввозить российские и белорусские лекарства

Сотни миллионов гривен на циничной афере

Недобросовестные предприниматели за ввоз российской продукции нажились на сотни миллионов гривен. В общей сложности участники сделки направляли на украинскую территорию целые оптовые партии именно химтоваров.

Интересно, что поставщиком продукции являлось одно из крупнейших промышленных предприятий государства-оккупантки. Оно находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Разоблачили огромное количество запрещенного российского товара / Фото прессслужбы СБУ

Если вдаваться в детали, то сумма импортированного запрещенного товара составляла более 300 миллионов гривен. Конкретно эти средства и получали русские производители на свои счета. Более того, таким образом они и участвовали в финансировании полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В общей сложности преступную схему организовали 2 руководителя компании-импортера, которые оказались гражданами России. Россияне наладили поставку в Украину минудобрений и кормовых добавок с аффилированного завода страны-террористки.

Как разоблачили россиян и их масштабную схему

Для обхода санкций злоумышленники вносили в таможенные декларации лживые сведения о происхождении товаров. Мол, они совсем не из России.

Однако СБУ провела обыски в офисе и составе устроителей схемы. Помещения были расположены в Киеве, а также Хмельницкой и Винницкой областях. Во время обысков правоохранители обнаружили:

документация, доказывающая незаконность;

почти 6,5 тысячи тонн продукции.

На обнаруженные санкционные товары и банковские счета наложили арест на сумму около 150 миллионов гривен. Досудебное же расследование еще продолжается. Всех ответственных лиц, причастных, должны привлечь к ответственности.

Успешно разоблачили правонарушителей сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры, а также за умелое содействие Государственной налоговой службы.

Разоблачение схем от СБУ: последние интересные случаи

СБУ ликвидировала масштабную схему хищения помощи для украинских защитников . Мошенники пытались незаконно продать более 1 тысячи бронежилетов, а их стоимость составляла более 12 миллионов гривен.

Также правоохранители обезвредили разветвленную агентурную сеть России. В ее планах было обеспечить проникновение в Николаев вражеских диверсантов.

Еще один случай тоже произошел с подсанкционным предприятием. Дело в том, что российские кафиры пытались восстановить свой завод в Днепре для того, чтобы получили комплектацию для армии. Враг придумал схему с украинской компанией, но ему ничего так и не удалось .

Стоит знать – СБУ начала "охоту" за запорожским коллаборантом: детали в видео