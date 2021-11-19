Также он назвал направления, по которым Россия проводит (речь, в частности, об антивакцинаторском движении, экономических и энергетических атаках). И рассказал, когда ждать пиковых действий от Кремля.

В этом же эфире У нас десятки спецопераций, но ни одной флешки никто не терял, – глава ГУР Буданов

Россия проводит масштабную спецоперацию против Украины

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в телеэфире 18 ноября рассказал, что находится в США, чтобы "ускорить и улучшить уровень взаимодействия с нашими основными партнерами".

Что касается ситуации на границах Украины – то она "полностью контролируется".

Только что я закончил официальную встречу в Пентагоне со своим коллегой, мы обменялись информацией, обменялись мнениями, наши мнения полностью совпадают. Проходит масштабная спецоперация против Украины для дестабилизации ситуации внутри и снаружи,

– сообщил Буданов.

Направления спецоперации России

Замысел России, по словам главного украинского разведчика, – "дестабилизация ситуации изнутри с использованием очень многих нарративов":

Антивакцинация.

Недовольство людей по разным причинам.

Мигрантский кризис, чтобы "возмутить общество".

Масштабный энергетический кризис, "который все же надвигается".

Экономический кризис.

"И на фоне этого – масштабные маневрирования российской армии с накоплением на определенном отдалении от государственной границы", – объяснил глава разведки.

Когда ждать выхода действий России на пик

Глава разведки озвучил и приблизительное время, когда можно ожидать пиковых дестабилизационных действий от России по отношению к Украине.

Это накопление (российских войск у границы Украины – 24 канал) будет продолжаться, и выйдет на пик примерно в конце января,

– считает Кирилл Буданов.

Российские войска у границы Украины: какова ситуация