Также он назвал направления, по которым Россия проводит (речь, в частности, об антивакцинаторском движении, экономических и энергетических атаках). И рассказал, когда ждать пиковых действий от Кремля.
В этом же эфире У нас десятки спецопераций, но ни одной флешки никто не терял, – глава ГУР Буданов
Россия проводит масштабную спецоперацию против Украины
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в телеэфире 18 ноября рассказал, что находится в США, чтобы "ускорить и улучшить уровень взаимодействия с нашими основными партнерами".
Что касается ситуации на границах Украины – то она "полностью контролируется".
Только что я закончил официальную встречу в Пентагоне со своим коллегой, мы обменялись информацией, обменялись мнениями, наши мнения полностью совпадают. Проходит масштабная спецоперация против Украины для дестабилизации ситуации внутри и снаружи,
– сообщил Буданов.
Направления спецоперации России
Замысел России, по словам главного украинского разведчика, – "дестабилизация ситуации изнутри с использованием очень многих нарративов":
- Антивакцинация.
- Недовольство людей по разным причинам.
- Мигрантский кризис, чтобы "возмутить общество".
- Масштабный энергетический кризис, "который все же надвигается".
- Экономический кризис.
"И на фоне этого – масштабные маневрирования российской армии с накоплением на определенном отдалении от государственной границы", – объяснил глава разведки.
Когда ждать выхода действий России на пик
Глава разведки озвучил и приблизительное время, когда можно ожидать пиковых дестабилизационных действий от России по отношению к Украине.
Это накопление (российских войск у границы Украины – 24 канал) будет продолжаться, и выйдет на пик примерно в конце января,
– считает Кирилл Буданов.
Российские войска у границы Украины: какова ситуация
- 31 октября у Washington Post вышла статья об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Впоследствии об этом же писали другие мировые СМИ, и неоднократно заявляли чиновники США и Европы.
- Главное управление разведки Минобороны Украины заверило, что Россия действительно сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях войска до 90 тысяч человек, но подобные вещи там происходят регулярно с 2014 года.
- США, Франция, Германия и Великобритания также заявили, что масштабные военные действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия и станут трагической ошибкой для Кремля.