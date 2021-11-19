Також він назвав напрямки, за якими Росія проводить (мовиться, зокрема, про антивакцинаторський рух, економічні та енергетичні атаки). І розповів, коли очікувати пікових дій від Кремля.

У цьому ж ефірі У нас десятки спецоперацій, але щодо жодної флешки ніхто не втрачав, – глава ГУР Буданов

Росія проводить масштабну спецоперацію проти України

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у телеефірі 18 листопада розповів, що перебуває у США, щоб "пришвидшити та поліпшити рівень взаємодії з нашими основними партнерами".

Щодо ситуації на кордонах України – то вона "повністю контролюється".

Щойно я закінчив офіційну зустріч у Пентагоні зі своїм колегою, ми обмінялися інформацією, обмінялися думками, наші думки повністю співпадають. Відбувається масштабна спецоперація проти України задля дестабілізації ситуації всередині та зовні,

– повідомив Буданов.

Напрямки спецоперації Росії

Задум Росії, за словами головного українського розвідника, – "дестабілізація ситуації зсередини з використанням дуже багатьох наративів":

Антивакцинаторство.

Невдоволення людей з різних причин.

Мігрантська криза, щоб "збурити суспільство".

Масштабна енергетична криза, "яка все ж насувається".

Економічна криза.

"І на тлі цього – масштабні маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону", – пояснив глава розвідки.

Коли очікувати виходу дій Росії на пік

Глава розвідки озвучив і приблизний час, коли можна очікувати пікових дестабілізаційних дій від Росії щодо України.

Це накопичення (російських військ біля кордону України – 24 канал) буде продовжуватися, і вийде на пік приблизно в кінці січня,

– вважає Кирило Буданов.

Російські війська біля кордону України: яка ситуація