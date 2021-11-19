Також він назвав напрямки, за якими Росія проводить (мовиться, зокрема, про антивакцинаторський рух, економічні та енергетичні атаки). І розповів, коли очікувати пікових дій від Кремля.
У цьому ж ефірі У нас десятки спецоперацій, але щодо жодної флешки ніхто не втрачав, – глава ГУР Буданов
Росія проводить масштабну спецоперацію проти України
Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у телеефірі 18 листопада розповів, що перебуває у США, щоб "пришвидшити та поліпшити рівень взаємодії з нашими основними партнерами".
Щодо ситуації на кордонах України – то вона "повністю контролюється".
Щойно я закінчив офіційну зустріч у Пентагоні зі своїм колегою, ми обмінялися інформацією, обмінялися думками, наші думки повністю співпадають. Відбувається масштабна спецоперація проти України задля дестабілізації ситуації всередині та зовні,
– повідомив Буданов.
Напрямки спецоперації Росії
Задум Росії, за словами головного українського розвідника, – "дестабілізація ситуації зсередини з використанням дуже багатьох наративів":
- Антивакцинаторство.
- Невдоволення людей з різних причин.
- Мігрантська криза, щоб "збурити суспільство".
- Масштабна енергетична криза, "яка все ж насувається".
- Економічна криза.
"І на тлі цього – масштабні маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону", – пояснив глава розвідки.
Коли очікувати виходу дій Росії на пік
Глава розвідки озвучив і приблизний час, коли можна очікувати пікових дестабілізаційних дій від Росії щодо України.
Це накопичення (російських військ біля кордону України – 24 канал) буде продовжуватися, і вийде на пік приблизно в кінці січня,
– вважає Кирило Буданов.
Російські війська біля кордону України: яка ситуація
- 31 жовтня у Washington Post вийшла стаття про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Згодом про це ж писали інші світові ЗМІ, та неодноразово заявляли високопосадовці США та Європи.
- Головне управління розвідки Міноборони України запевнило, що Росія дійсно зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях війська до 90 тисяч людей, але подібні речі там відбуваються регулярно з 2014 року.
- США, Франція, Німеччина та Велика Британія також заявили, що масштабні воєнні дії Росії проти України матимуть важкі наслідки й стануть трагічною помилкою для Кремля.