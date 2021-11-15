Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, спілкуючись з журналістами після зустрічі.
Важливо Ситуація дуже критична, – глава МЗС Австрії про активізацію військових Росії біля України
За словами Кулеби, представники Франції та Німеччини запевнили, що у разі, якщо Росія наважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, це матиме для неї дуже важкі наслідки. Дипломати домовились, що з Росією "буде проведена комунікація", щоб "демотивувати її від будь-яких агресивних дій".
Як минула зустріч глав МЗС України, Франції та Німеччини
На зустрічі мовилося про те, що конкретно можуть зробити партнери України для стримування Росії від вчинення агресивних дій. У цьому контексті сторони порушили питання про конкретні наслідки для російської економіки. Щоправда, Кулеба не уточнив, про які конкретно заходи мовилося.
Це все ми побачимо у реальному житті. Залиште простір для домовленостей,
– зауважив він.
Кулеба також сказав, що на зустрічі з колегами йому було важливо побачити, що Франція і Німеччина "дуже чітко розуміють, хто що робить, і що саме Росія зараз займається ескалацією ситуації у різних сферах".
Європа готова стримати агресію Кремля
Міністр закордонних справ України зауважив, що партнери нашої країни готові координувати свої дії, щоб стримати агресивні дії Росії. У цьому контексті Кулеба зазначив, що мовиться про ті країни, які не входять до нормандського формату,
Російські війська на кордоні України: головне
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