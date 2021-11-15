Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, спілкуючись з журналістами після зустрічі.

Важливо Ситуація дуже критична, – глава МЗС Австрії про активізацію військових Росії біля України

За словами Кулеби, представники Франції та Німеччини запевнили, що у разі, якщо Росія наважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, це матиме для неї дуже важкі наслідки. Дипломати домовились, що з Росією "буде проведена комунікація", щоб "демотивувати її від будь-яких агресивних дій".

Як минула зустріч глав МЗС України, Франції та Німеччини

На зустрічі мовилося про те, що конкретно можуть зробити партнери України для стримування Росії від вчинення агресивних дій. У цьому контексті сторони порушили питання про конкретні наслідки для російської економіки. Щоправда, Кулеба не уточнив, про які конкретно заходи мовилося.

Це все ми побачимо у реальному житті. Залиште простір для домовленостей,

– зауважив він.

Кулеба також сказав, що на зустрічі з колегами йому було важливо побачити, що Франція і Німеччина "дуже чітко розуміють, хто що робить, і що саме Росія зараз займається ескалацією ситуації у різних сферах".

Європа готова стримати агресію Кремля

Міністр закордонних справ України зауважив, що партнери нашої країни готові координувати свої дії, щоб стримати агресивні дії Росії. У цьому контексті Кулеба зазначив, що мовиться про ті країни, які не входять до нормандського формату,

Зверніть увагу! Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 15 листопада, що Росія має значні військові сили біля кордону з Україною, проте закликав не спекулювати щодо можливості масштабного вторгнення.

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