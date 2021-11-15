Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, общаясь с журналистами после встречи.

Важно Ситуация очень критическая, – глава МИД Австрии об активизации военных России возле Украины

По словам Кулебы, представители Франции и Германии заверили, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее очень тяжелые последствия. Дипломаты договорились, что с Россией "будет проведена коммуникация", чтобы "демотивировать ее от любых агрессивных действий".

Как прошла встреча глав МИД Украины, Франции и Германии

На встрече говорилось о том, что конкретно могут сделать партнеры Украины для сдерживания России от совершения агрессивных действий. В этом контексте стороны подняли вопрос о конкретных последствиях для российской экономики. Правда, Кулеба не уточнил, о каких конкретно мерах говорилось.

Это все мы увидим в реальной жизни. Оставьте пространство для договоренностей,

– заметил он.

Кулеба также сказал, что на встрече с коллегами ему было важно увидеть, что Франция и Германия "очень четко понимают, кто что делает, и что именно Россия сейчас занимается эскалацией ситуации в различных сферах".

Европа готова сдержать агрессию Кремля

Министр иностранных дел Украины отметил, что партнеры нашей страны готовы координировать свои действия, чтобы сдержать агрессивные действия России. В этом контексте Кулеба отметил, что речь идет о тех странах, которые не входят в нормандский формат,

Обратите внимание! Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 ноября, что Россия имеет значительные военные силы у границы с Украиной, однако призвал не спекулировать о возможности масштабного вторжения.

Российские войска на границе Украины: главное