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      Масштабная авария на коллекторе в Бердянске: в городе восстановили водоснабжение

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      В Бердянске восстановили водоснабжение после масштабной аварии на коллекторе
      В Бердянске восстановили водоснабжение после масштабной аварии на коллекторе / Иллюстративное фото

      В Бердянске, в Запорожской области, из-за аварии на стоковом коллекторе частично отключили водоснабжение. Шесть дней специалисты ремонтировали поврежденную трубу, подачу воды наконец восстановили.

      Директор "Бердянскводоканал" Александр Македонский сообщил, что работы на самом аварийном коллекторе до сих пор продолжаются, говорится на сайте "ПроБердянск".

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      Временное оборудование работает без перебоев.

      Ремонтні роботи на аварійному колекторі у БердянськуРемонтные работы на аварийном коллекторе в Бердянске

      Специалисты контролируют работу насосов, которые откачивают стоки из временной трубы и устраняют порывы, которые возникают из-за увеличения нагрузки на сеть после подачи воды. Коммунальщики также отслеживают работу насосов и процесс восстановления системы.

      Обвал на магистральном канализационном коллекторе произошел в четырех местах 27 января в результате газовой коррозии верхнего свода коллектора.

      Спасатели оказывали помощь населению – подвозили техническую воду в жилые районы, Бердянское территориальное медицинское объединение, гериатрический пансионат и две котельные Бердянского предприятия тепловых сетей. Также из-за аварии временно закрыли школы и детские сады. Всего на вынужденных каникулах оказались 12 учебных заведений, 5 садов и 1 больница.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Запорожья Бердянск
      Источник: 24 канал
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