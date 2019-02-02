Масштабна аварія на колекторі у Бердянську: у місті відновили водопостачання

У Бердянську, що у Запорізькій області, через аварію на стічному колекторі частково відключили водопостачання. Шість днів фахівці ремонтували пошкоджену трубу, подачу води нарешті відновлено.

Директор "Бердянськводоканал" Олександр Македонський повідомив, що роботи на самому аварійному колекторі досі тривають, йдеться на сайті "ПроБердянськ".

Читайте також: 11 дітей підчепило гостру кишкову інфекцію після відвідування кафе у Бердянську

Тимчасове обладнання працює без перебоїв.



Ремонтні роботи на аварійному колекторі у Бердянську

Фахівці контролюють роботу помп, які відкачують стоки з тимчасової труби та усувають пориви, які виникають через збільшення навантаження на мережу після подачі води. Комунальники також відстежують роботу насосів і процес заживлення системи.

Обвал на магістральному каналізаційному колекторі стався у чотирьох місцях 27 січня внаслідок газової корозії верхнього склепіння колектора.

Рятувальники надавали допомогу населенню – підвозили технічну воду у житлові райони, Бердянське територіальне медичне об’єднання, геріатричний пансіонат і дві котельні Бердянського підприємства теплових мереж. Також через аварію тимчасово закрили школи і дитячі садки. Загалом на вимушених канікулах опинилися 12 навчальних закладів, 5 садків і 1 лікарня.