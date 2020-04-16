Масштабная реформа СБУ: как Зеленский хочет изменить спецслужбу

В Верховной Раде ко второму чтению готовят реформу Службы безопасности Украины. Что изменится и чего ждать от нового законопроекта – читайте дальше.

Превратить СБУ в спецслужбу вместо органа, который шантажирует бизнес – это требование НАТО для возможности вступления Украины в Альянс. Его выдвинули еще несколько лет назад. Реформировать спецслужбу обещали еще при президентстве Петра Порошенко. Потом во время избирательной кампании и Владимир Зеленский.

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В итоге соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте лишь в марте 2020 года.

Мы идем постепенно к спецслужбе, которая стоит на защите национальных интересов, ориентирована на контрразведку и занимается вопросом защиты государственной тайны,

– пояснила народный депутат партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

Все другие несвойственные функции должны быть отменены. Но ситуация резко изменилась, когда СБУ возглавил Иван Баканов. Ведь передумал кардинально менять свою спецслужбу.

"Если он говорил о необходимости реформировать и ликвидации того же департамента К, то он изменил абсолютно свое видение, после того, как попал в СБУ. Служащие перетащили его на свою сторону и убедили, что они не нуждаются в реформам, они требуют усиления", – отметила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Что меняет реформа

Документ предлагает снова закрыть декларации всех сотрудников СБУ вернуть им монополию на прослушивание . Когда недавно Рада разрешила делать это и НАБУ.

. Когда недавно Рада разрешила делать это и НАБУ. Также, в СБУ не должно было бы остаться функций заниматься борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями . Но их фактически объединяют и переименовывают в "борьбу с организованной преступностью", а функции следствия оставляют департаментам, несмотря на все нарекания о "кошмарення бизнеса".

. Но их фактически объединяют и переименовывают в "борьбу с организованной преступностью", а функции следствия оставляют департаментам, несмотря на все нарекания о "кошмарення бизнеса". Контрразведка получает больше полномочий , что позволит лучше реагировать на сепаратизм.

, что позволит лучше реагировать на сепаратизм. У Генпрокурора появляется возможность передавать службе любое дело, которое угрожает нацбезопасности. В частности громкие дела по оборонке, расследующие в НАБУ.

"Они прописывают себе в УПК возможность начиная от убийства и заканчивая крупной коррупцией, если они будут считать, что это дело угрожает безопасности, например, дело "Приватбанка", то с этим полномочием они могут спокойно забрать у НАБУ", – сказала Щербань.

Депутаты говорят, что президентский законопроект в придачу предусматривает увеличение зарплаты руководителям СБУ.

"За выслугу идет доплата, я посчитала, что у Беззубенко будет где-то 10 – 11 тысяч долларов зарплата. Если сравнить с зарплатами в ЦРУ, то скажу честно, что ЦРУшники будут проситься на работу в СБУ", – рассказала народный депутат партии "Голос" Александра Устинова.

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До конца апреля комитет должен доработать законопроект согласно требованиям Североатлантического альянса и убрать скандальные положения.