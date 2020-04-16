Масштабна реформа СБУ: як Зеленський хоче змінити спецслужбу

У Верховній Раді до другого читання готують реформу Служби безпеки України. Що зміниться і чого чекати від нового законопроєкту – читайте далі.

Перетворити СБУ на спецслужбу замість органу, що шантажує бізнес – це вимога НАТО для можливості вступу України до Альянсу. Її висунули ще кілька років тому. Реформувати спецслужбу обіцяли ще за президентства Петра Порошенка. Потім під час виборчої кампанії і Володимир Зеленський.

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Зрештою відповідний законопроєкт зареєстрували в парламенті лише в березні 2020 року.

Ми прямуємо поступово до спецслужби, яка стоїть на захисті національних інтересів, орієнтована на контррозвідку і опікується питанням захисту державної таємниці,

– пояснила народна депутатка партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла.

Усі інші невластиві функції мають бути скасовані. Та ситуація різко змінилася, коли СБУ очолив Іван Баканов. Адже передумав кардинально змінювати свою спецслужбу.

"Якщо він говорив про необхідність реформувати і ліквідацію того ж департаменту К, то він змінив абсолютно своє бачення, після того, як потрапив в СБУ. Службовці перетягнули його на свою сторону і переконали, що вони не потребують реформ, вони потребують посилення", – зазначила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

Що змінює реформа

Документ пропонує знову закрити декларації всіх співробітників СБУ повернути їм монополію на прослуховування. Коли нещодавно Рада дозволила робити це й НАБУ.



Коли нещодавно Рада дозволила робити це й НАБУ. Також, у СБУ не мало б залишитись функцій займатися боротьбою з корупцією та економічними злочинами . Але їх фактично об'єднують і перейменовують в "боротьбу з організованою злочинністю", а функції слідства залишають департаментам, попри всі нарікання про "кошмарення бізнесу".



. Але їх фактично об'єднують і перейменовують в "боротьбу з організованою злочинністю", а функції слідства залишають департаментам, попри всі нарікання про "кошмарення бізнесу". Контррозвідка отримує більше повноважень , що дозволить краще реагувати на сепаратизм



, що дозволить краще реагувати на сепаратизм У Генпрокурора з'являється можливість передавати службі будь-яку справу, яка загрожує нацбезпеці. Зокрема гучні справи по оборонці, що розслідують в НАБУ.

"Вони прописують собі в КПК можливість починаючи від вбивства та закінчуючи великою корупцією, якщо вони будуть вважати, що ця справа загрожує безпеці, наприклад, справу "Приватбанку", то з цим повноваженням вони можуть спокійно забрати в НАБУ", – сказала Щербан.

Депутати кажуть, що президентський законопроєкт на додачу передбачає збільшення зарплати керівникам СБУ.

"За вислугу іде доплата, я порахувала, що у Беззубенка буде десь 10 – 11 тисяч доларів зарплата. Якщо порівняти зі зарплатами в ЦРУ, то скажу чесно, що ЦРУшники будуть проситись на роботу в СБУ", – розповіла народна депутатка партії "Голос" Олександра Устінова.

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До кінця квітня комітет має доопрацювати законопроєкт згідно з вимогами Північноатлантично альянсу і прибрати скандальні положення.