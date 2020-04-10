14:15
10 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      СБУ придбає систему реагування для протидії коронавірусу за 50 мільйонів гривень: відео

      -
      Для придбання системи СБУ виділять 50 мільйонів гривень / Громадський простір

      Кабмін виділив СБУ 49,9 мільйона гривень на придбання і впровадження системи диспетчеризації і реагування. Verint NowForce допоможе стежити за людьми, які перебувають на карантині та збирати інформацію про їхній стан здоров'я.

      Гроші для СБУ виділять з резервного фонду держбюджету. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

      До теми "Дій Вдома": як працює додаток для контролю самоізоляції та найпоширеніші міфи

      Мета системи NowForce – допомогти службам екстреної допомоги під час пандемії: задля цього використовують засоби зв'язку, карти та інші інструменти. Аби екстрені служби реагували миттєво, для громадян створена кнопка SOS.

      Дивіться відео про NowForce:

      Станом на 10 квітня в Україні зафіксовано 2203 випадки коронавірусу, з них 69 – летальні. Від COVID-19 одужав 61 пацієнт.

      коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні СБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 13:42 Новини про коронавірус 10 квітня: на Буковині закриють магазини на вихідні
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 12:00 "Плівки Єрмака": важливі питання про фігурантів справи
      Юрій Бутусов