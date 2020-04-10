СБУ придбає систему реагування для протидії коронавірусу за 50 мільйонів гривень: відео
Кабмін виділив СБУ 49,9 мільйона гривень на придбання і впровадження системи диспетчеризації і реагування. Verint NowForce допоможе стежити за людьми, які перебувають на карантині та збирати інформацію про їхній стан здоров'я.
Гроші для СБУ виділять з резервного фонду держбюджету. Про це інформує Інтерфакс-Україна.
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Мета системи NowForce – допомогти службам екстреної допомоги під час пандемії: задля цього використовують засоби зв'язку, карти та інші інструменти. Аби екстрені служби реагували миттєво, для громадян створена кнопка SOS.
Дивіться відео про NowForce:
Станом на 10 квітня в Україні зафіксовано 2203 випадки коронавірусу, з них 69 – летальні. Від COVID-19 одужав 61 пацієнт.
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