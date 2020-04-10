СБУ придбає систему реагування для протидії коронавірусу за 50 мільйонів гривень: відео

Кабмін виділив СБУ 49,9 мільйона гривень на придбання і впровадження системи диспетчеризації і реагування. Verint NowForce допоможе стежити за людьми, які перебувають на карантині та збирати інформацію про їхній стан здоров'я.

Гроші для СБУ виділять з резервного фонду держбюджету. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

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Мета системи NowForce – допомогти службам екстреної допомоги під час пандемії: задля цього використовують засоби зв'язку, карти та інші інструменти. Аби екстрені служби реагували миттєво, для громадян створена кнопка SOS.

Дивіться відео про NowForce:

Станом на 10 квітня в Україні зафіксовано 2203 випадки коронавірусу, з них 69 – летальні. Від COVID-19 одужав 61 пацієнт.