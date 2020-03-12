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      Яку зарплату голова СБУ Баканов отримав за лютий

      -
      Іван Баканов – голова СБУ / СБУ

      Голова Служби безпеки України Іван Баканов отримав у березні зарплату за лютий 2020 року. 24 каналу стала відома точна сума.

      У відповідь на запит журналістів 24 каналу речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила: повна сума виплат Баканову за лютий 2020 року становить 87 тисяч 399 гривень і 5 копійок.

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      Звісно, з цієї суми ще слід відняти податки. Цікаво, що у попередньому місяці Баканов отримав таку ж суму – копійка в копійку. 


      Зарплата Баканова за лютий / Відповідь на запит 24 каналу

      Додамо, що у 2019 році зарплата Баканова в середньому становила 50 – 60 тисяч гривень. Голова СБУ не був не задоволений цим і загалом рівнем оплати у відомстві. 

      Про зарплати в уряді Які зарплати міністри отримали за лютий і хто залишився без грошей

      Тим часом мінімальна заробітна плата в Україні (з 1 січня 2020) становить 4 тисячі 723 гривні, а середня зарплата (станом на грудень 2019) – 12 тисяч 264 гривні.


      Середня зарплата в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Гроші Зарплата Іван Баканов СБУ Новини України
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