Яку зарплату голова СБУ Баканов отримав за лютий

Голова Служби безпеки України Іван Баканов отримав у березні зарплату за лютий 2020 року. 24 каналу стала відома точна сума.

У відповідь на запит журналістів 24 каналу речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила: повна сума виплат Баканову за лютий 2020 року становить 87 тисяч 399 гривень і 5 копійок.

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Звісно, з цієї суми ще слід відняти податки. Цікаво, що у попередньому місяці Баканов отримав таку ж суму – копійка в копійку.



Зарплата Баканова за лютий / Відповідь на запит 24 каналу

Додамо, що у 2019 році зарплата Баканова в середньому становила 50 – 60 тисяч гривень. Голова СБУ не був не задоволений цим і загалом рівнем оплати у відомстві.

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Тим часом мінімальна заробітна плата в Україні (з 1 січня 2020) становить 4 тисячі 723 гривні, а середня зарплата (станом на грудень 2019) – 12 тисяч 264 гривні.



Середня зарплата в Україні / Інфографіка 24 каналу

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