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      Какую зарплату председатель СБУ Баканов получил за февраль

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      Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов получил в марте зарплату за февраль 2020 года. 24 каналу стала известна точная сумма.

      В ответ на запрос журналистов 24 канала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила: полная сумма выплат Баканову за февраль 2020 составляет 87 тысяч 399 гривен и 5 копеек.

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      Конечно, из этой суммы еще следует вычесть налоги. Интересно, что в предыдущем месяце Баканов получил такую же сумму – копейка в копейку. 


      Зарплата Баканова за февраль / Ответ на запрос 24 канала

      Добавим, что в 2019 году зарплата Баканова в среднем составляла 50 – 60 тысяч гривен. Председатель СБУ не был доволен этим и в целом уровнем оплаты в ведомстве. 

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      Тем временем минимальная заработная плата в Украине (с 1 января 2020) составляет 4 тысячи 723 гривны, а средняя зарплата (по состоянию на декабрь 2019) – 12 тысяч 264 гривны.


      Средняя зарплата в Украине / Инфографика 24 канала

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      11 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Деньги Зарплата Иван Баканов СБУ Новости Украины
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