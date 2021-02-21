Авария произошла на западном побережье Тайваня.

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ДТП на Тайване / Фото Focus Taiwan

Какова причина аварии

Пострадавший рассказал, что остров накрыл сильный туман. Поэтому водители не видели четко, когда ехали по шоссе вверх. В полиции округа подтвердили, что причиной ДТП был туман. Однако правоохранители будут выяснять обстоятельства, чтобы решить, какую ответственность будут нести водители.

Полицейские призвали тайванских водителей снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями при движении в тумане.



Грузовик, который попал в ДТП / Фото Focus Taiwan



Авто разбиты вдребезги / Фото Focus Taiwan

Сильный туман на дорогах Тайваня, смотрите видео: