Масштабное ДТП на Тайване из-за тумана: столкнулись 20 авто, есть погибшие – фото, видео
Тайвань утром 21 февраля накрыл сильный туман. Из-за этого произошла масштабная ДТП, в котором столкнулось 20 машин, среди них – 7 грузовиков и 13 легковушек.
Источник:Taiwan News
Авария произошла на западном побережье Тайваня.
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Что известно о ДТП
- Один из грузовиков перевозил баки для сжиженного нефтяного газа.
- В результате 8 человек погибли.
- Еще 8 человек пострадали. Все они были в сознании, однако их забрали в больницу. Сейчас об их состоянии ничего неизвестно.
ДТП на Тайване / Фото Focus Taiwan
Какова причина аварии
Пострадавший рассказал, что остров накрыл сильный туман. Поэтому водители не видели четко, когда ехали по шоссе вверх. В полиции округа подтвердили, что причиной ДТП был туман. Однако правоохранители будут выяснять обстоятельства, чтобы решить, какую ответственность будут нести водители.
Полицейские призвали тайванских водителей снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями при движении в тумане.
Грузовик, который попал в ДТП / Фото Focus Taiwan
Авто разбиты вдребезги / Фото Focus Taiwan
Сильный туман на дорогах Тайваня, смотрите видео:
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