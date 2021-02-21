Масштабна ДТП на Тайвані через туман: зіткнулися 20 авто, є загиблі – фото, відео
Тайвань зранку 21 лютого накрив сильний туман. Через це сталась масштабна ДТП, у якій зіткнулось 20 машин, серед них – 7 вантажівок та 13 легковиків.
Джерело:Taiwan News
Аварія сталась на західному узбережжі Тайваню.
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Що відомо про ДТП
- Одна з вантажівок перевозила баки для скрапленого нафтового газу.
- У результаті 8 людей загинули.
- Ще 8 осіб постраждали. Усі вони були у свідомості, однак їх забрали до лікарні. Наразі про їх стан нічого невідомо.
ДТП на Тайвані / Фото Focus Taiwan
Яка причина аварії
Постраждалий розповів, що острів накрив сильний туман. Тому водії не бачили чітко, коли їхали по шосе вгору. У поліції округу підтвердили, що причиною ДТП був туман. Проте правоохоронці з'ясовуватимуть обставини, аби вирішити, яку відповідальність будуть нести водії.
Поліцейські закликали тайванських водіїв зменшувати швидкість та дотримуватися безпечної дистанції з іншими автівками під час руху в тумані.
Вантажівка, що втрапила у ДТП / Фото Focus Taiwan
Сильний туман на дорогах Тайваню, дивіться відео:
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