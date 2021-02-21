Аварія сталась на західному узбережжі Тайваню.

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Що відомо про ДТП

Одна з вантажівок перевозила баки для скрапленого нафтового газу.

У результаті 8 людей загинули.

Ще 8 осіб постраждали. Усі вони були у свідомості, однак їх забрали до лікарні. Наразі про їх стан нічого невідомо.



ДТП на Тайвані / Фото Focus Taiwan

Яка причина аварії

Постраждалий розповів, що острів накрив сильний туман. Тому водії не бачили чітко, коли їхали по шосе вгору. У поліції округу підтвердили, що причиною ДТП був туман. Проте правоохоронці з'ясовуватимуть обставини, аби вирішити, яку відповідальність будуть нести водії.

Поліцейські закликали тайванських водіїв зменшувати швидкість та дотримуватися безпечної дистанції з іншими автівками під час руху в тумані.



Вантажівка, що втрапила у ДТП / Фото Focus Taiwan



Авто розбиті вщент / Фото Focus Taiwan