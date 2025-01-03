Зимой важно помнить о безопасности на дороге. МВД Украины дало советы автомобилистам в мороз.

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Что известно о масштабном ДТП в Казахстане

На видео, которые распространяют с места, заметны плохие погодные условия. Там снег и ветер. Собственно, именно метель и называют причиной аварии. А еще виноваты водители, которые не придерживались безопасного расстояния и соответствующего скоростного режима. Из-за плохой видимости машины столкнулись.

Смотрите видео масштабного ДТП в Казахстане

Масштабы аварии поражают. Кроме скорых, на дороге есть военные машины.

Сначала говорилось, что на трассе Астана – Щучинск между селами Когам и Каратал Акмолинской области столкнулись 40 авто. Впоследствии стало известно, что их 95. Образовалась массовая пробка, трассу закрывали. После расчистки одной полосы неповрежденные авто начали движение. Поврежденные транспортные средства эвакуируют.

Два человека госпитализированы в результате аварии. Впрочем, на дороге Алма-Ата – Екатеринбург также непростая ситуация. В районе Темиртау скопились около 800 машин.

Ночью казахстанское ведомство по дорожному движению предупреждало: утром закроют ряд дорог из-за плохой погоды. Синоптики прогнозировали туман, гололед, снег и сильный ветер.