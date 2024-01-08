На месте происшествия работают 15 единиц техники и 45 специалистов. Движение на трассе в сторону Москвы перекрыто.

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Подвела погода

Как сообщают российские СМИ, днем 8 января по меньшей мере 50 автомобилей попали в ДТП на автомагистрали "Нева" в Новгородской области.

Несколько десятков авто в одном ДТП: видео соцсети

Областная прокуратура заявила, что, вероятно, авария произошла "в связи с ухудшением погодных условий". Прокуроры пообещали проверить, в каком состоянии подрядная организация содержала дорожное покрытие.

Что происходит на месте ДТП в стране – агрессорцы: видео соцсети

Жертвы и пострадавшие

Пока известно о четырех погибших, среди которых – один ребенок. Кроме того, еще 10 пострадавших эвакуировали с места инцидента, в том числе одного ребенка, который находится в тяжелом состоянии.

Масштабное ДТП с жертвами в России / Фото соцсети

Движение в сторону Москвы на трассе перекрыли: видео соцсети

Фура протаранила колонну росгвардии

Месяц назад в Воронежской области произошло ДТП, в котором пострадали оккупанты. Тогда фура протаранила колонну росгвардии.

Как сообщали российские паблики, эта авария тоже произошла из-за погоды. Водитель грузовика не учел погодные условия, превысил скорость и влетел в колонну из трех автобусов, в которых находились военные росгвардии.

Точных сведений о количестве жертв нет. Одни пишут, что погиб один человек – водитель фуры. Другие отмечают о гибели пятерых росгвардейцев и собственно самого водителя.