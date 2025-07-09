Более 250 населенных пунктов остались без света: на Николаевщине произошло масштабное обесточивание

В Николаевской области произошло масштабное отключение света. Известно, что случилось аварийное обесточивание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОГА Виталия Кима.

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Масштабное аварийное отключение света на Николаевщине

В среду, 9 июля, глава ОГА сообщил, что произошло масштабное отключение света в регионе. По его словам, вследствие этого было обесточено более 250 населенных пунктов области.

В результате аварийного отключения было обесточено 256 населенных пунктов

– говорится в сообщении.

По состоянию на 14:40 уже запитано 88 населенных пунктов, учитывая сам Николаев, еще в 167 населенных пунктах восстановительные работы продолжаются.

Ким прогнозирует, что сегодня должны все починить.

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К слову, в Черновицкой области 7 июля более 32 тысяч потребителей были без электроснабжения в результате грозы и урагана. Уже на следующий день стало известно, что свет в дома стали возвращать электрики.