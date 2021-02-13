На севере Италии 13 февраля произошло огромное по количеству участников ДТП. В долине Валь-ди-Суза не разминулись около 20 автомобилей. По меньшей мере 2 человека погибли.

Еще несколько человек госпитализированы с травмами различной тяжести.

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Трассу перекрыли из-за ДТП

Авария произошла при въезде в тоннель. Полиции пришлось перекрыть часть трассы. Из-за этого на объездных дорогах – многочасовые очереди.

На место прибыли волонтеры Красного Креста, чтобы обеспечить людей едой и горячими напитками. На дороге, где произошла авария, работают много бригад медиков и спасатели.

Причина ДТП – обледенение дороги

Правоохранители отмечают: причина столкновения – непогода. Ведь из-за ухудшения погодных условий дорога просто обледенела. Один из автомобилей просто занесло, а остальные – не смогли затормозить.

Смотрите видео из Италии:

Maxi tamponamento sulla Torino Bardonecchia per il ghiaccio. Venti veicoli coinvolti tra Exilles e Salbertrand. Una vittima. L'autostrada è chiusa. @TgrRai #ioseguotgr pic.twitter.com/04TvYPWeiS — Tgr Rai Piemonte (@TgrPiemonte) February 13, 2021

В США столкнулись 130 автомобилей

Отметим, что еще больше авария недавно произошла в США. В Техасе в месиво из машин превратились сразу 130 транспортных средств. Жертвами ДТП стали 6 человек, более 60 обратились за медицинской помощью. Причина автотрощи – та же, что и в Италии – обледенение дороги.