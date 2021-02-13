На півночі Італії 13 лютого сталась велетенська за кількістю учасників ДТП. В долині Валь-ді-Суза не розминулись близько 20 автомобілів. Щонайменше 2 людей загинули.

Ще декілька людей госпіталізовані з травмами різної важкості.

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Трасу перекрили через ДТП

Автотроща сталась при в'їзді до тунелю. Поліції довелось перекрити частину траси. Через це на об'їзних дорогах – кількагодинні черги.

На місце прибули волонтери Червоно Хреста, аби забезпечити людей їжею та гарячими напоями. На дорозі, де сталась аварія, працюють багато бригад медиків та рятувальники.

Причина ДТП – обледеніння дороги

Правоохоронці зазначають: причина зіткнення – негода. Адже через погіршення погодних умов дорога просто обмерзла. Один з автомобілів просто занесло, а решта – не змогли загальмувати.

Дивіться відео з Італії:

Maxi tamponamento sulla Torino Bardonecchia per il ghiaccio. Venti veicoli coinvolti tra Exilles e Salbertrand. Una vittima. L'autostrada è chiusa. @TgrRai #ioseguotgr pic.twitter.com/04TvYPWeiS — Tgr Rai Piemonte (@TgrPiemonte) February 13, 2021

У США зіткнулись 130 автівок

Зазначимо, що ще більша аварія нещодавно сталась у США. У Техасі у місиво з автівок перетворились одразу 130 транспортних засобів. Жертвами ДТП стали 6 людей, більше ніж 60 звернулись по медичну допомогу. Причина автотрощі – та сама, що в Італії – обледеніння дороги.