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      Масштабное автокрушение в США: столкнулись более 100 автомобилей, есть жертвы – фото, видео

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      На шоссе в штате Вайоминг произошло масштабное ДТП: столкнулись более сотни автомобилей. В результате аварии погибли по меньшей мере трое человек, еще десятки получили травмы.

      По информации AP, не успели спасатели разобраться с последствиями этой трагедии, как позже на той же трассе случилась еще одна авария – при участии уже 40 автомобилей. В результате, пострадали семь человек.

      Обратите внимание! В Германии во время карнавала авто въехало в толпу: количество пострадавших возросло – фото

      Медики сообщили, что один из травмированных находится в критическом состоянии. По предварительной информации, причиной аварий стала непогода – сильная метель вызвала плохую видимость.


      Масштабное столкновения в США / Скриншот из видео

      сша дтп
      В ДТП столкнулись более 100 авто / скриншот с видео

      Смотрите видео масштабного ДТП в США:

      К слову, из-за резких изменений погоды масштабная авария недавно произошла и в Канаде. 20 февраля близ города Монреаль столкнулись более 200 автомобилей. В результате ДТП погибли по меньшей мере двое человек, еще около 90 получили ранения.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Аварии и ДТП Новости США
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