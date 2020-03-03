Масштабное автокрушение в США: столкнулись более 100 автомобилей, есть жертвы – фото, видео

На шоссе в штате Вайоминг произошло масштабное ДТП: столкнулись более сотни автомобилей. В результате аварии погибли по меньшей мере трое человек, еще десятки получили травмы.

По информации AP, не успели спасатели разобраться с последствиями этой трагедии, как позже на той же трассе случилась еще одна авария – при участии уже 40 автомобилей. В результате, пострадали семь человек.

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Медики сообщили, что один из травмированных находится в критическом состоянии. По предварительной информации, причиной аварий стала непогода – сильная метель вызвала плохую видимость.



Масштабное столкновения в США / Скриншот из видео



В ДТП столкнулись более 100 авто / скриншот с видео

Смотрите видео масштабного ДТП в США:

К слову, из-за резких изменений погоды масштабная авария недавно произошла и в Канаде. 20 февраля близ города Монреаль столкнулись более 200 автомобилей. В результате ДТП погибли по меньшей мере двое человек, еще около 90 получили ранения.