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      Во время парада в Германии автомобиль въехал в толпу людей: много пострадавших – фото

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      В Германии автобус въехал в толпу людей / tagesschau.de

      В немецком Фолькмарзене в толпу людей въехал автомобиль. Инцидент произошел во время карнавала Розенмонтаг. По свидетельствам очевидцев, авто переехало несколько человек, среди них были дети.

      Сейчас известно о по меньшей мере 15 пострадавших. Водителя уже задержали. Об этом информирует телеграмм-канал Mash.

      Недавно: В немецком городе Ганау расстреляли людей в нескольких кальянных, много жертв: фото и видео

      Водитель уже в отделении полиции и дает показания. Однако, до сих пор неизвестно, умышленно ли он совершил наезд на людей.


      Место инцидента/ фото телеграм-канал Mash


      Авто въехало в толпу людей/ фото tagesschau.de

      Сейчас на месте инцидента работает полиция и медики.


      Авто въехало в праздничное шествие/ фото tagesschau.de


      Место инцидента/ фото tagesschau.de

      К слову, город Фолькмарзен, где произошел инцидент, расположен в центральной части Германии, на земле Гессен. Количество населения составляет всего 6 808 человек.

      Что такое Розенмонтаг?
      Немцы празднуют традиционное завершение карнавального сезона, который начинается в стране 11 ноября. Во многих немецких городах в этот день (24 февраля) проходят праздничные мероприятия, в частности, – парад. В празднованиях обычно участвует большое количество людей.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Дети и несовершеннолетние Чрезвычайное происшествие Постраждалі Аварии и ДТП
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