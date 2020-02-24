Во время парада в Германии автомобиль въехал в толпу людей: много пострадавших – фото

В немецком Фолькмарзене в толпу людей въехал автомобиль. Инцидент произошел во время карнавала Розенмонтаг. По свидетельствам очевидцев, авто переехало несколько человек, среди них были дети.

Сейчас известно о по меньшей мере 15 пострадавших. Водителя уже задержали. Об этом информирует телеграмм-канал Mash.

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Водитель уже в отделении полиции и дает показания. Однако, до сих пор неизвестно, умышленно ли он совершил наезд на людей.



Место инцидента/ фото телеграм-канал Mash



Авто въехало в толпу людей/ фото tagesschau.de

Сейчас на месте инцидента работает полиция и медики.



Авто въехало в праздничное шествие/ фото tagesschau.de



Место инцидента/ фото tagesschau.de

К слову, город Фолькмарзен, где произошел инцидент, расположен в центральной части Германии, на земле Гессен. Количество населения составляет всего 6 808 человек.

Что такое Розенмонтаг?

Немцы празднуют традиционное завершение карнавального сезона, который начинается в стране 11 ноября. Во многих немецких городах в этот день (24 февраля) проходят праздничные мероприятия, в частности, – парад. В празднованиях обычно участвует большое количество людей.