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      Під час параду у Німеччині автомобіль в’їхав у натовп людей: багато постраждалих – фото

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      У Німеччині автобус в'їхав у натовп людей / tagesschau.de

      У німецькому Фолькмарзені в натовп людей в’їхав автомобіль. Інцидент трапився під час карнавалу Розенмонтаг. За свідченнями очевидців, авто переїхало кількох людей, серед них були діти.

      Наразі відомо про щонайменше 15 постраждалих. Водія вже затримали. Про це інформує телеграм-канал Mash.

      Нещодавно: У німецькому місті Ганау розстріляли людей у кількох кальянних, багато жертв: фото та відео

      Водій вже у відділенні поліції та дає свідчення. Однак, досі невідомо, чи він зумисно скоїв наїзд на людей.


      Місце інциденту/ фото телеграм-канал Mash


      Авто в'їхало у натовп людей/ фото tagesschau.de

      Наразі на місці інциденту працює поліція та медики.


      Авто в'їхало у святкову ходу/ фото tagesschau.de


      Місце інциденту/ фото tagesschau.de

      До слова, місто Фолькмарзен, де трапився інцидент, розташоване у центральній частині Німеччини, у землі Гессен. Кількість населення становить всього 6808 осіб.

      Що таке Розенмонтаг? Німці святкували традиційне завершення карнавального сезону, який розпочинається у країні 11 листопада. У багатьох німецьких містах у цей день (24 лютого) відбуваються святкові заходи, зокрема, – парад. У святкуваннях зазвичай бере участь велика кількість людей.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Діти і неповнолітні Надзвичайні ситуації Постраждалі Аварії та ДТП
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