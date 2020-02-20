В немецком городе Ханау расстреляли людей в нескольких кальянных, много жертв: фото и видео
Вечером 19 февраля неизвестные устроили стрельбу в нескольких кальянных, уже известно о 8 погибших и 5 раненых в тяжелом состоянии. Нападения произошли в городе Ханау, он расположен неподалеку от Франкфурта в Германии.
О нападениях в Ханау пока мало достоверной информации. Издание Bild пишет, что неизвестный мужчина расстрелял людей в баре, потом на одной из площадей города, а потом еще в одном заведении.
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Что известно о нападениях в Ханау
- Все атаки якобы были направлены на кальянные.
- От места одной атаки до места другой человек передвигался автомобилем.
- Из-за стрельбы погибли 8 человек, еще 5 ранены и находятся в тяжелом состоянии.
- Полиция начала масштабную операцию по розыску "нескольких подозреваемых".
- Одного из нападавших якобы задержали.
Смотрите фото с места одного из нападений (Bild и Hessenschau):
В городе Ханау проживают 98000 человек, расположен он в 25 километрах к востоку от Франкфурта:
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