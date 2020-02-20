В немецком городе Ханау расстреляли людей в нескольких кальянных, много жертв: фото и видео

Вечером 19 февраля неизвестные устроили стрельбу в нескольких кальянных, уже известно о 8 погибших и 5 раненых в тяжелом состоянии. Нападения произошли в городе Ханау, он расположен неподалеку от Франкфурта в Германии.

О нападениях в Ханау пока мало достоверной информации. Издание Bild пишет, что неизвестный мужчина расстрелял людей в баре, потом на одной из площадей города, а потом еще в одном заведении.

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Что известно о нападениях в Ханау

Все атаки якобы были направлены на кальянные.

От места одной атаки до места другой человек передвигался автомобилем.

Из-за стрельбы погибли 8 человек, еще 5 ранены и находятся в тяжелом состоянии.

Полиция начала масштабную операцию по розыску "нескольких подозреваемых".

Одного из нападавших якобы задержали.

Смотрите фото с места одного из нападений (Bild и Hessenschau):

Breaking: BILD сообщает, что 8 человек погибли в результате массовой стрельбы в Ханау, Германия. В сообщениях указывается, что стрельба проходила в непосредственной близости как минимум от одного кальянного бара. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU - PM Breaking News (@PMBreakingNews) 19 февраля 2020 г.

В городе Ханау проживают 98000 человек, расположен он в 25 километрах к востоку от Франкфурта: