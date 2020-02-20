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      В немецком городе Ханау расстреляли людей в нескольких кальянных, много жертв: фото и видео

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      В немецком городе Ханау погибли по меньшей мере 8 человек / Фото Bild, Свен-Себастьян Саджак

      Вечером 19 февраля неизвестные устроили стрельбу в нескольких кальянных, уже известно о 8 погибших и 5 раненых в тяжелом состоянии. Нападения произошли в городе Ханау, он расположен неподалеку от Франкфурта в Германии.

      О нападениях в Ханау пока мало достоверной информации. Издание Bild пишет, что неизвестный мужчина расстрелял людей в баре, потом на одной из площадей города, а потом еще в одном заведении.

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      Что известно о нападениях в Ханау

      • Все атаки якобы были направлены на кальянные.
      • От места одной атаки до места другой человек передвигался автомобилем.
      • Из-за стрельбы погибли 8 человек, еще 5 ранены и находятся в тяжелом состоянии. 
      • Полиция начала масштабную операцию по розыску "нескольких подозреваемых".
      • Одного из нападавших якобы задержали. 

      Смотрите фото с места одного из нападений (Bild и Hessenschau):

       

       

      В городе Ханау проживают 98000 человек, расположен он в 25 километрах к востоку от Франкфурта:

      Обратите внимание: В Одессе: человек зашел в парикмахерскую и выстрелил в женщину – видео

      Адский бой под Золотым на Донбассе: как реагирует мир
      19 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Стрельба Криминальные новости Жертвы
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