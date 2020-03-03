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      Масштабна автотроща у США: зіткнулися понад 100 автівок, є жертви – фото, відео

      - Читать новость на русском
      Масштабна ДТП у США / thetrucker.com

      На шосе у штаті Вайомінґ сталась масштабна ДТП – зіштовхнулися понад сотня автівок. Унаслідок аварії загинули щонайменше троє людей, ще десятки отримали травми.

      За інформацією AP, не встигли рятувальники розібратися із наслідками цієї трагедії, як згодом на тій же трасі трапилася ще одна троща – за участю вже 40 автівок. В результаті постраждали семеро людей.

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      Медики повідомили, що один із травмованих перебуває у критичному стані. За попередньою інформацією, причиною аварій стала негода – сильна хуртовина спричинила погану видимість. 


      Масштабне зіткнення у США / Скріншот з відео

      сша дтп
      У ДТП зіштовхнулись понад 100 авто / Скріншот з відео

      Дивіться відео масштабної ДТП у США: 

      До слова, через різкі зміни погоди масштабна аварія нещодавно сталась і в Канаді. 20 лютого поблизу міста Монреаль зіштовхнулись понад 200 автомобілів. Унаслідок ДТП загинули щонайменше двоє осіб, ще приблизно 90 отримали поранення.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Аварії та ДТП Новини США
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