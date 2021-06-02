Масштабное ДТП под Херсоном: столкнулись 5 автомобилей, пострадали 6 детей

В Херсонской области 1 июня произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей. В результате столкновения пострадали 9 человек, из них 6 – дети.

Врач Юрий Шашкин рассказал, что 2 взрослых и 5 несовершеннолетних госпитализировали в медицинское учреждение. По его словам, в тяжелом состоянии находится 7-летний мальчик.

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Мы госпитализировали двух – 7-летнего мальчика в тяжелом состоянии с мамой и трехмесячную девочку с мамой – в областную детскую больницу и трех детей 4 и 8 лет в Голопристанскую больницу,

– сказал он.

В то же время сообщается о том, что в больницу доставили еще одного ребенка и взрослого.

Что известно о ДТП

Предварительно авария на трассе между населенными пунктами Гопры и Алешки произошла из-за водителя автомобиля Volkswagen.

Он с прицепом разворачивался на дороге, не подав сигнала. В этот момент в него врезались машины, которые ехали навстречу.

Масштабное ДТП под Херсоном: смотрите видео