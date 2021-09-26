Оползень произошел на строительной площадке в городе Яань на территории уезда Тяньцюань, его спровоцировали масштабные дожди. Сейчас местные власти начали спасательную операцию.

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Спасатели нашли 4 человека

В то же время дороги, ведущие к месту инцидента, перекрыли. По информации издания, спасателям удалось разыскать лишь 4 человек. Трое из них оказались живыми:

один человек не пострадал;

два – получили легкие травмы и находятся в стабильном эмоциональном состоянии, им оказали полную медицинскую помощь.

Одного человека спасатели нашли без признаков жизни, впоследствии гибель подтвердили. Сейчас местные спасатели делают все возможное для поиска и спасения пропавших людей.

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