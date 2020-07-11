Масштабные лесные пожары в Луганской области: какую помощь получат пострадавшие и семьи погибших
На Луганщине масштабные лесные пожары охватили тысячи гектаров земли. Вследствие бедствия погибли 5 человек. Кабинет Министров Украины готовит материальную помощь всем пострадавшим от пожаров.
Луганская областная военно-гражданская администрация уже подготовила все документы для выделения помощи и передали их правительству, рассказал ее глава Сергей Гайдай. Об этом пишет 24 канал.
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Какую помощь получат пострадавшие:
- семьи погибших – по 200 тысяч гривен,
- люди, чьи дома полностью уничтожены – по 300 тысяч гривен,
- те, чьи дома были частично уничтожены – по 50 тысяч гривен,
- пострадавшие в результате пожара – по 20 тысяч гривен.
Волонтеры, организации международные привезли много помощи. Я сегодня разговаривал с главой сельсовета, то он говорил, что может вещами одеть-обуть несколько своих сел. На следующей неделе у нас будут деньги, выделенные Кабмином,
– рассказал Сергей Гайдай.
Лесные пожары в Луганской области в цифрах
- 11 июля пожара продолжаются уже 5 сутки. За это время огонь прошел более 5 тысяч гектаров земли.
- В результате пожара погибли 5 человек. Еще 71 человек обращался к медикам за помощью, из них 34 человека госпитализированы.
- К ликвидации пожара привлечено более 1,5 тысячи человек и более 300 единиц техники, среди которой есть и авиация. Привлекали в частности военных с ООС.