На Луганщине масштабные лесные пожары охватили тысячи гектаров земли. Вследствие бедствия погибли 5 человек. Кабинет Министров Украины готовит материальную помощь всем пострадавшим от пожаров.

Луганская областная военно-гражданская администрация уже подготовила все документы для выделения помощи и передали их правительству, рассказал ее глава Сергей Гайдай. Об этом пишет 24 канал.

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Какую помощь получат пострадавшие:

семьи погибших – по 200 тысяч гривен,

люди, чьи дома полностью уничтожены – по 300 тысяч гривен,

те, чьи дома были частично уничтожены – по 50 тысяч гривен,

пострадавшие в результате пожара – по 20 тысяч гривен.

Волонтеры, организации международные привезли много помощи. Я сегодня разговаривал с главой сельсовета, то он говорил, что может вещами одеть-обуть несколько своих сел. На следующей неделе у нас будут деньги, выделенные Кабмином,

– рассказал Сергей Гайдай.

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