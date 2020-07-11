На Луганщині масштабні лісові пожежі охопили тисячі гектарів землі. Внаслідок лиха загинули 5 людей. Кабінет Міністрів України готує матеріальну допомогу всім постраждалим від пожеж.

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація вже підготувала всі документи для виділення допомоги й передали їх уряду, розповів її очільник Сергій Гайдай. Про це пише 24 канал.

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Яку допомогу отримають постраждалі:

сім'ї загиблих – по 200 тисяч гривень,

люди, чиї будинки повністю знищені – по 300 тисяч гривень,

ті, чиї будинки були частково знищені – по 50 тисяч гривень,

постраждалі внаслідок пожежі – по 20 тисяч гривень.

Волонтери, організації міжнародні привезли багато допомоги. Я сьогодні розмовляв з главою сільради, то він казав, що може речами одягнути-взути кілька своїх сіл. Наступного тижня у нас будуть гроші, виділені Кабміном,

– розповів Сергій Гайдай.

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