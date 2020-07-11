Масштабні лісові пожежі на Луганщині: яку допомогу отримають постраждалі й сім'ї загиблих
На Луганщині масштабні лісові пожежі охопили тисячі гектарів землі. Внаслідок лиха загинули 5 людей. Кабінет Міністрів України готує матеріальну допомогу всім постраждалим від пожеж.
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація вже підготувала всі документи для виділення допомоги й передали їх уряду, розповів її очільник Сергій Гайдай. Про це пише 24 канал.
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Яку допомогу отримають постраждалі:
- сім'ї загиблих – по 200 тисяч гривень,
- люди, чиї будинки повністю знищені – по 300 тисяч гривень,
- ті, чиї будинки були частково знищені – по 50 тисяч гривень,
- постраждалі внаслідок пожежі – по 20 тисяч гривень.
Волонтери, організації міжнародні привезли багато допомоги. Я сьогодні розмовляв з главою сільради, то він казав, що може речами одягнути-взути кілька своїх сіл. Наступного тижня у нас будуть гроші, виділені Кабміном,
– розповів Сергій Гайдай.
Лісові пожежі на Луганщині в цифрах
- 11 липня пожежі тривають вже 5 добу. За цей час вогонь пройшов понад 5 тисяч гектарів землі.
- Внаслідок пожежі загинули 5 людей. Ще 71 людина зверталася до медиків по допомогу, з них 34 людей госпіталізували.
- До ліквідації пожежі залучено понад 1,5 тисячі людей і більш як 300 одиниць техніки, серед якої є й авіація. Залучали зокрема військових з ООС.