Масштабные военные учения в Украине: сколько их будет в 2022 году

На территории Украины в 2022 году состоится 9 многонациональных военных учений. Участие в них примут десятки тысяч военных стран-членов НАТО.

На соответствующие нужды в бюджете предусмотрено более 100 миллионов гривен. Об этом говорится в законе "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях".

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9 масштабных военных учений

В частности, украинские Вооруженные силы примут участие в учениях "Объединенные Усилия – 2022", которые состоятся в феврале – декабре 2022 года, участие примут 12 500 военных. Также говорится о следующих обучения:

"Репид Трайдент – 2022", запланированные на март – декабрь 2022 года, сейчас говорится о 8 500 военных;

"Казак Мейс – 2022" состоятся в марте – декабре 2022 года, военных предусмотрено 5 500;

"Светлая лавина – 2022" – на февраль – декабрь, до 1300 бойцов;

"Сильвер Сейбер – 2022", 3 этапа и до 5 500 участников;

"Си Бриз – 2022", которые пройдут в марте – декабре, к ним привлекут военных 7500;

"Риверайн – 2022" – украинско-румынские учения, которые продлятся в марте – декабре, речь пойдет о примерно 400 воинах;

"Кленовая Арка – 2022", где предусмотрено до 3 700 участников;

"Викинг – 2022" пройдут в течение февраля – декабря, до 200 воинов.

На финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением учений на территории Украины и за ее пределами, в 2022 году предусмотрели 106, 5 миллионов гривен.

К слову, Верховная Рада одобрила решение президента о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях еще 14 декабря.

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