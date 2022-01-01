Масштабные военные учения в Украине: сколько их будет в 2022 году
Источник:сайт Верховной Рады
На территории Украины в 2022 году состоится 9 многонациональных военных учений. Участие в них примут десятки тысяч военных стран-членов НАТО.
На соответствующие нужды в бюджете предусмотрено более 100 миллионов гривен. Об этом говорится в законе "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях".
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9 масштабных военных учений
В частности, украинские Вооруженные силы примут участие в учениях "Объединенные Усилия – 2022", которые состоятся в феврале – декабре 2022 года, участие примут 12 500 военных. Также говорится о следующих обучения:
- "Репид Трайдент – 2022", запланированные на март – декабрь 2022 года, сейчас говорится о 8 500 военных;
- "Казак Мейс – 2022" состоятся в марте – декабре 2022 года, военных предусмотрено 5 500;
- "Светлая лавина – 2022" – на февраль – декабрь, до 1300 бойцов;
- "Сильвер Сейбер – 2022", 3 этапа и до 5 500 участников;
- "Си Бриз – 2022", которые пройдут в марте – декабре, к ним привлекут военных 7500;
- "Риверайн – 2022" – украинско-румынские учения, которые продлятся в марте – декабре, речь пойдет о примерно 400 воинах;
- "Кленовая Арка – 2022", где предусмотрено до 3 700 участников;
- "Викинг – 2022" пройдут в течение февраля – декабря, до 200 воинов.
На финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением учений на территории Украины и за ее пределами, в 2022 году предусмотрели 106, 5 миллионов гривен.
К слову, Верховная Рада одобрила решение президента о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях еще 14 декабря.
Масштабные военные учения в Украине за 2021 год: коротко
- 12 июля на Николаевщине стартовали международные военные учения "Казацкая Булава-2021". В них приняли участие военные Украины, Великобритании и еще трех стран.
- Международные учения "Си Бриз-2021" вызвали у России настоящую истерику. Они даже вывели в море чуть ли не весь Черноморский флот.
- 19 июля 2021 года на Львовщине провели масштабные военные учения с участием военных из Украины, Литвы, Польши и США. Они имели исключительно оборонительный характер. Учения "Три меча-2021" в Украине стартовали впервые.
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