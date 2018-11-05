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      Масштабные наводнения в Италии унесли жизни 30 человек: фото и видео непогоды

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      В Италии продолжает бушевать ужасная непогода, которая унесла жизни как минимум трех десятков человек. Больше всего от масштабных наводнений пострадал остров Сицилия.

      Об этом сообщает The Independent со ссылкой на местную власть.

      3 ноября в Сицилии начались сильные дожди, которые вызвали масштабное наводнение. Из-за непогоды в Сицилии и Сардинии итальянские власти объявили красный уровень опасности.

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      Отмечается, что количество жертв увеличилось после того, как на Сицилии были обнаружены тела девяти человек – членов одной семьи.

      Всего на этом итальянском острове от наводнения погибли 12 человек. Прокурор Сицилии Амброгио Картосио охарактеризовал ситуацию как "полную катастрофу".

      Также, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Италия нуждается в 40 миллиардах евро для обеспечения безопасности национальной территории.

       

       

       

       

       

      Теги: Жертвы Стихийный бедствия
      Источник: 24 Канал
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