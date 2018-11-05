Масштабні повені в Італії забрали життя 30 осіб: фото і відео негоди

В Італії продовжує вирувати жахлива негода, яка забрала життя щонаменше трьох десятків людей. Найбільше від масштабних повеней постраждав острів Сицилія.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на місцеву владу.

3 литопада у Сицилії почалися сильні дощі, які викликали масштабну повінь. Через негоду в Сицилії та Сардинії італійська влада оголосила червоний рівень небезпеки.

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Зазначається, що кількість жертв збільшилося після того, як на Сицилії були виявлені тіла дев'яти осіб – членів однієї сім'ї.

Всього на цьому італійському острові від повені загинули 12 осіб. Прокурор Сицилії Амброгіо Картосіо охарактеризував ситуацію як "цілковиту катастрофу".

Також, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, Італія потребує потрібно 40 мільярдів євро для забезпечення безпеки національної території.

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Dix personnes, dont une famille de neuf personnes, ont trouvé la mort dans la région de Palerme (Sicile), en raison d'inondations provoquées par des rivières sorties de leur lit. (Pompiers) #Palerme #Sicile #Inondation pic.twitter.com/fwUaGKu4JT — #24hinfos (@24hInfos) 4 листопада 2018 р.

La #Sicile (#Italie) est la proie d'#inondations catastrophiques en cette fin de semaine, ayant provoqué la mort de 12 personnes (bilan provisoire). Illustration du côté de Sciacca, dans le sud de l'île >> https://t.co/vLoexVq64c pic.twitter.com/RbuCHk7vHq — Météo Villes (@Meteovilles) 4 ноября 2018 г.