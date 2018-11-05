11:02
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Масштабні повені в Італії забрали життя 30 осіб: фото і відео негоди

      246 Читать новость на русском

      В Італії продовжує вирувати жахлива негода, яка забрала життя щонаменше трьох десятків людей. Найбільше від масштабних повеней постраждав острів Сицилія.

      Про це повідомляє The Independent з посиланням на місцеву владу.

      3 литопада у Сицилії почалися сильні дощі, які викликали масштабну повінь. Через негоду в Сицилії та Сардинії італійська влада оголосила червоний рівень небезпеки.

      Читайте також: Частина Італії потонула в болоті через масштабний зсув ґрунту: шокуючі фото і відео

      Зазначається, що кількість жертв збільшилося після того, як на Сицилії були виявлені тіла дев'яти осіб – членів однієї сім'ї.

      Всього на цьому італійському острові від повені загинули 12 осіб. Прокурор Сицилії Амброгіо Картосіо охарактеризував ситуацію як "цілковиту катастрофу".

      Також, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, Італія потребує потрібно 40 мільярдів євро для забезпечення безпеки національної території. 

       

       

       

       

       

      Теги: Стихійні лиха Жертви
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Фотограф показав фото Литви, які приголомшують красою
       4 листопада , 17:48
      США провели спецоперацію у Ємені: ЗМІ повідомляють про десятки загиблих у зіткненнях
       29 січня 2017 , 18:20
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук