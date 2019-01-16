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      Масштабные снегопады в Австрии: возросло число погибших в результате схода лавин

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      Количество погибших в результате лавины в Австрии возросло
      Количество погибших в результате лавины в Австрии возросло / Фото из открытых источников

      Количество погибших в результате схода лавины возле австрийского горнолыжного курорта Лех-ам-Арльберг увеличилось до четырех.

      Об этом сообщило издание DW.

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      Отмечается, что в среду, 16 января, спасатели нашли тело четвертого лыжника с юга Германии, который до этого считался пропавшим без вести.

      Поиски 28-летнего мужчины продолжались с субботы, 12 января. Его тело обнаружили под снегом на глубине 2,5 метра. Тела еще трех немецких лыжников были найдены 13 января.

      Ранее 24 Канал сообщал, что четверо лыжников пошли по закрытому маршруту и не вернулись. Они не учли предупреждения об угрозе схода лавин и советы кататься только на открытых трассах. Спасатели нашли тела трех туристов под завалами лавины.

      Нынешние снегопады в Австрии и на юге Германии стали самыми сильными за последние 20 лет. Погибли не менее девяти человек, среди которых ребенок, которого привалило деревом в Баварии.

      Теги: Жертвы Австрия
      Источник: 24 Канал
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