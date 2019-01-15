Снег выше грузовика: сеть шокировало видео непогоды в Австрии

В Австрии зафиксирован аномальный уровень снега – больше метра. В некоторых районах в течение суток выпало 65-100 сантиметров снега, который сопровождается сильным, штормовым ветром.

Страница LolBook в Twitter опубликовала видео, на котором видны масштабные завалы снега уровня огромного прицепа грузовика.

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Автор видео зафиксировал, как трактор вытаскивает фуру из снежного завала. После того, как грузовик выехал, то в сугробе осталось высокое снежное углубление.

Напомним, сейчас на западе Австрии объявлен наивысший уровень лавинной опасности. Из-за снега и блокирования дорог ряд коммун и городов на западе Австрии остались отрезанными от мира. В частности, в земле Зальцбург заблокированными остаются около 17 тысяч человек. Всего по стране перекрыто 180 дорог.