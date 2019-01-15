Сніг вище вантажівки: мережу шокувало відео негоди в Австрії

В Австрії зафіксовано аномальний рівень снігу – понад метр. У деяких районах протягом доби випало 65-100 сантиметрів снігу, який супроводжується сильним, штормовим вітром.

Сторінка LolBook у Twitter опублікувала відео, на якому видно масштабні завали снігу рівня величезного причепа вантажівки.

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Автор відео зафіксував, як трактор витягує фуру зі снігового завалу. Після того, як вантажівка виїхала, то у заметі залишилось височезне снігове заглиблення.

Нагадаємо, зараз на заході Австрії оголошено найвищий рівень лавинної небезпеки. Через сніг і блокування доріг ряд комун і міст на заході Австрії залишилися відрізаними від світу. Зокрема, в землі Зальцбург заблокованими залишаються близько 17 тисяч людей. Всього по країні перекрито 180 доріг.