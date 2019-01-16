Масштабні снігопади в Австрії: зросла кількість загиблих внаслідок сходження лавин

Кількість загиблих внаслідок сходження лавини біля австрійського гірськолижного курорту Лех-ам-Арльберг збільшилася до чотирьох.

Про це повідомило видання DW.

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Зазначається, що у середу, 16 січня, рятувальники знайшли тіло четвертого лижника з півдня Німеччини, який до цього вважався зниклим без вісті.

Пошуки 28-річного чоловіка тривали з суботи, 12 січня. Його тіло виявили під снігом на глибині 2,5 метра. Тіла ще трьох німецьких лижників були знайдені 13 січня.

Раніше 24 Канал повідомляв, що четверо лижників пішли по закритому маршруту і не повернулися. Вони не врахували попередження про загрозу сходження лавин і рада кататися тільки на відкритих трасах. Рятувальники знайшли тіла трьох туристів під завалами лавини.

Нинішні снігопади в Австрії і на півдні Німеччини стали найсильнішими за останні 20 років. Загинули не менше дев'яти осіб, серед яких дитина, яку привалило деревом у Баварії.