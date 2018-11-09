Масштабные учения НАТО: Россию подозревают во вмешательствах

В Финляндии зафиксировали нарушения в работе геолокационного сервиса GPS в Лапландии. Похожие проблемы во время учений НАТО заметили также в Норвегии.

Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

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Представители норвежских властей считают, что к созданию препятствий в работе геолокационного сервиса могли быть причастны российские спецслужбы.

Так, в финской авиационной службе отмечают, что первыми обнаружили сбой Силы обороны Финляндии.

Информация о нарушении работы имела отношение к территории от северных районов Рованиеми к норвежской границе и к востоку от Киттиля к российской границе.

Кроме того, в октябре о помехах в работе GPS сообщила Норвегия, где в это время проходили совместные военные учения НАТО, Финляндии и Швеции. Тогда сбои касались районов на границе с Россией и Финляндией.

Напомним, 25 октября начались военные учения Trident Juncture 2018 – крупнейшие в истории НАТО со времен "холодной войны". Тема учений – отработка ответа Альянса на атаку "вымышленного агрессора" на одного из его членов. Ранее главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что учения должны стать сигналом для России о том, что страны-члены организации готовы к коллективной обороне. К слову, украинские военные также принимают участие в мастштабних стратегически военных учениях Trident Juncture 2018.

В чем опасность действий России в Арктике?Президент России Владимир Путин наращивает мощное войско вдоль арктического побережья. Весной 2017 года Министерство обороны России сообщало, что достраивает в Арктике военные городки, а также восстанавливает сеть полярных аэродромов. Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике две новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В 2016 году завершилось строительство большой военной базы "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Арктика охватывает центральную часть Северного Ледовитого океана, его региональные моря, такие как Баренцево, Карское и Чукотское, а также территории Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и США.