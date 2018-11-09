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      Масштабні навчання НАТО: Росію підозрюють у втручанні

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      Росію підозрюють у втручанні в роботу GPS під час навчань НАТО
      Росію підозрюють у втручанні в роботу GPS під час навчань НАТО / Фото з відкритих джерел

      У Фінляндії зафіксували порушення у роботі геолокаційного сервісу GPS у Лапландії. Схожі проблеми під час навчань НАТО помітили також у Норвегії.

      Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

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      Представники норвезької влади вважають, що до створення перешкод в роботі геолокаційного сервісу могли бути причетні російські спецслужби.

      Так, у фінській авіаційній службі зазначають, зо першими збій виявили Сили оборони Фінляндії.

      Інформація про порушення роботи мала стосунок території від північних районів Рованіємі до норвезької кордону і на схід від Кіттіля до російського кордону.

      Окрім того, у жовтні про перешкоди в роботі GPS повідомила Норвегія, де в цей час проходили спільні військові навчання НАТО, Фінляндії і Швеції. Тоді збої стосувались районів на кордоні з Росією і Фінляндією.

      Нагадаємо, 25 жовтня розпочались військові навчання Trident Juncture 2018 – найбільші в історії НАТО з часів "холодної війни". Тема навчань – відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів. Раніше головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що навчання мають стати сигналом для Росії про те, що країни-члени організації готові до колективної оборони. До слова, українські військові також беруть участь у мастштабних стратегічно-військових навчаннях Trident Juncture 2018.

      У чому небезпека дій Росії в Арктиці?Президент Росії Володими Путін нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя. Навесні 2017 року Міністерство оборони Росії повідомляло, що добудовує в Арктиці військові містечка, а також відновлює мережу полярних аеродромів. Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф". У 2016 році завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа. Арктика охоплює центральну частину Північного Льодовитого океану, його регіональні моря, такі як Баренцове, Карське і Чукотське, а також території Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції та США.

      Теги: Новини політики Норвегія НАТО Новини Росії Фінляндія
      Джерело: 24 Канал
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