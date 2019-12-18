11:40
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кто спасет Россию от несчастий. YouTube для бедных
      Вєсті Кремля
      22:07, 17 декабря
      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
      Вєсті.UA
      19:22, 17 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Масштабные военные учения по стандартам НАТО: впечатляющее видео

      55 Читати новину українською

      На Житомирщине инструкторы из Великобритании учили украинских военных особенностям боя по стандартам НАТО. Подготовка длилась почти месяц. Все события были максимально приближены к реальным военным действиям.

      Подготовку проводили по восьми направлениям с применением методики британских инструкторов. Основная особенность – точное, продуманное до мельчайших деталей планирование.

      Читайте также: Беспокойные сутки на Донбассе: Украина понесла потери

      Под конец состоялся импровизированный бой со стрельбой, дымом и окопами. Группа, которая штурмовала здание, просчитывала каждый свой шаг. Военные учились анализировать любое развитие событий.

      По словам командира взвода 30 отдельной механизированной бригады Вячеслава Зализняка, сначала было очень сложно понять инструкторов, которые не говорят на украинском. Однако за несколько дней исчез как психологический, так и языковой барьер.

      Військові навчання НАТО В'ячеслав Залізняк
      Вячеслав Зализняк

      Навчання Житомирщина НАТО
      Военные учения в Житомирской области

      Британские инструкторы отметили, что многое переняли от украинских военных, у которых есть настоящий военный опыт. По их словам, украинская армия – одна из сильнейших в Европе.

      Читайте также: Из героев в преступников: почему ветеранов АТО демонизируют в СМИ

      За месяц иностранные военные провели масштабные учения, поэтому после окончания украинские военные уже смогут делиться приобретенным опытом со своими коллегами.

      О каких болезнях сигнализируют прыщи на лице
      сегодня
      57029
      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Великобритания НАТО Война на Донбассе Новости Житомира
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:30 Лучшие украинские премьеры 2019 года: что обязательно стоит посмотреть
      Юлія Турелик 85
      сегодня , 08:40 Вопрос транзита газа решать придется в любом сценарии
      Ель Мюрид 1305
      17 декабря , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      98
      сегодня , 08:10 Дмитрий Марченко вышел под залог: что известно об украинском генерале
      Євгенія Мазур 544
      сегодня , 07:25 Децентрализация: получит ли Донбасс отдельные полномочия
      Інна Жолобович 488
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук