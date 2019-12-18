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      Масштабні військові навчання за стандартами НАТО: вражаюче відео

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      На Житомирщині інструктори з Великої Британії навчали українських військових особливостям бою за стандартами НАТО. Підготовка тривала майже місяць. Усі події були максимально наближеними до реальних воєнних дій.

      Підготовку проводили за вісьмома напрямками із застосуванням методики британських інструкторів. Основна особливість – точне, продумане до найменшої деталі, планування.

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      Під кінець відбувся імпровізований бій зі стріляниною, димом та окопами. Група, яка штурмувала будівлю, прораховувала кожен свій крок. Військові вчилися аналізувати будь-який розвиток подій.

      За словами командира взводу 30 окремої механізованої бригади В'ячеслава Залізняка, спочатку було дуже складно зрозуміти інструкторів, які не розмовляють українською. Однак за кілька днів зник як психологічний, так і мовний бар'єр. 

      Військові навчання НАТО В'ячеслав Залізняк
      В'ячеслав Залізняк

      Навчання Житомирщина НАТО
      Військові навчання на Житомирщині

      Британські інструктори відзначили, що чимало перейняли від українських військових, у яких є справжній військовий досвід. За їхніми словами, українська армія – одна з найсильніших у Європі. 

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      За місяць іноземні військові провели масштабні навчання, тож після закінчення українські військові вже зможуть ділитися набутим досвідом зі своїми колегами. 

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Новини Житомира Війна на Донбасі НАТО Велика Британія Збройні сили України
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