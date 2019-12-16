З героїв на злочинців: чому ветеранів АТО демонізують у ЗМІ

Затримання Антона Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета розкололи українське суспільство. Звинувачення у скоєнні найрезонанснішого вбивства пролунали наче закид усьому новому прошарку українського суспільства – ветеранам та волонтерам.

За останній час це вже далеко не перша гучна справа, де фігурують волонтери та добровольці. Лише два тижні тому поліція затримала відомого снайпера Андрія Лаврегу за вбивство 3-річного сина депутата в центрі столиці.

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Перед тим силовики навідались з обшуками до волонтерки Марусі Звіробій. За погрози вбивством самому президенту. Під вартою нині й генерал-майор Дмитро Марченко. Йому закидають схему з закупівлі бракованих бронежилетів для армії.

Більше про справу бронежилетів Марченка – читайте у матеріалі 24 каналу.

Прихильники Марченка називають справу "судилищем над бойовим генералом". Не дивно, що після нової порції звинувачень на адресу колишніх атовців в країні заговорили про спробу дегероїзації учасників російсько-української війни.



В Україні заговорили про спробу дегероїзації учасників російсько-української війни

Гучні прізвища і героїчне минуле підозрюваних, помножені на політичний підтекст справ і недостатню переконливість доказів – все це поділило суспільство. В одному таборі переконані, що звинувачувати патріотів – це суцільна зрада. В іншому вважають, що травмовані війною люди здатні на все і небезпечні. У самому ветеранському середовищі визнають, що і на війні, і на мирній території люди є різні й однаково здатні як на героїчні, так і на злочинні вчинки. Проте вважають: влада навмисно акцентує увагу на справах, в яких фігурують добровольці.

Навіть колись свою власну статистику проводили щодо кримінальних проваджень серед ветеранів, кількості учасників бойових дій і просто населення. Вона жалюгідна. Увага прикута до учасників бойових дій більша, ніж до водія маршрутки чи працівника "Сільпо",

– наголосив ветеран АТО Дмитро Шатровський.

І таке акцентування на поганому справді може поглибити проблеми. Зараз вони не значні. Втім, контраст з "героя" на "злодія" може зіграти злий жарт.

Якщо є фактаж – його треба показувати, а якщо його немає, то робити будь-які спроби дискредитації українських героїв – це, скажімо, та річ, яка повернеться тим, хто це робить, дуже негативним рикошетом,

– заявив політолог Микола Давидюк.

Навіть якщо слідство надасть вагомі докази правопорушень з боку ветеранів, акцентувати увагу на їх минулому не варто, вважають політологи. А от якщо справді є місце спробам їх дискредитації – політикам і правоохоронцям буде непереливки.