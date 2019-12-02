Звіробій приходила до ДБР, але на допиті не була: деталі

Волонтерка Маруся Звіробій приходила на допит до Державного бюро розслідувань 2 грудня, але на самому допиті не була. Туди її викликали як свідка у справі про погрози Президенту України Володимиру Зеленському.

Прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова зазначила, що нині у Звіробій є статус свідка в кримінальному провадженні про погрози на адресу президента, пише "Інтерфакс-Україна".

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Вона прийшла до ДБР, але на допит слідчого не прийшла, залишила лише документи в канцелярії,

– сказала Іванова.

Прессекретарка додала, що у Звіробій процесуальний статус свідка до того часу, поки "процесуальний керівник підпише підозру". Іванова наголосила, що Марусю Звіробій ознайомили з повісткою у присутності її захисника, жодних претензій до документа в неї не було.

Що каже Звіробій

Волонтерка після виходу з будівлі ДБР розповіла, що вона не є суб'єктом якогось кримінального провадження.

На яку слідчу дію мене сюди викликають – також незрозуміло – допит це, вручення підозри,

– сказала вона.

За словами волонтерки, виклик до ДБР їй вручили під час обшуку за місцем проживання в Калинівці 28 листопада. До ДБР Звіробій прийшла разом з адвокатами, щоб "поцікавитися, ким вона є в цій справі".

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Чому до Звіробій прийшли з обшуком?26 жовтня президент Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому. Там сталася надемоційна розмова, причому напередодні початку розведення військ.



Цього ж дня нардепка від "Європейської солідарності" Софія Федина опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій у грубій формі прокоментувала ситуацію: "Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть".



Через це проти Федини та Звіробій відкрили кримінальні справи. 26 листопада ДБР направило до ГПУ проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату та громадянці. Стаття передбачає позбавлення волі терміном до 5 років.

Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)