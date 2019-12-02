Зверобой приходила в ГБР, но на допросе не была: детали

Волонтер Маруся Зверобой приходила на допрос в Государственное бюро расследований 2 декабря, но на самом допросе ни была. Туда ее вызвали в качестве свидетеля по делу об угрозах Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова отметила, что сейчас у Зверобой есть статус свидетеля в уголовном производстве об угрозах в адрес президента, пишет "Интерфакс-Украина".

Коротко: Обыск у Маруси Зверобой: биография волонтера

Она пришла в ГБР, но на допрос следователя не пришла, оставила только документы в канцелярии,

– сказала Иванова.

Пресс-секретарь добавила, что у Зверобой процессуальный статус свидетеля до тех пор, пока "процессуальный руководитель подпишет подозрение". Иванова отметила, что Марусю Зверобой ознакомили с повесткой в ​​присутствии ее защитника, никаких претензий к документу у нее не было.

Что говорит Зверобой

Волонтерка после выхода из здания ГБР рассказала, что она не является субъектом какого-то уголовного производства.

На какое следственное действие меня сюда вызывают – также непонятно – допрос это, вручение подозрения,

– сказала она.

По словам волонтерки, вызов в ГБР ей вручили во время обыска по месту жительства в Калиновке 28 ноября. В ГБР Зверобой пришла вместе с адвокатами, чтобы "поинтересоваться, кем она является в этом деле".

Обратите внимание: Обыск ГБР у Зверобой: у волонтерки изъяли два ружья

Почему к Зверобой пришли с обыском?26 октября президент Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом. Там произошел сверхэмоциональный разговор, причем накануне начала разведения войск.



В этот же день нардепка от "Европейской солидарности" София Федына опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала ситуацию: "Ты там чаще езди, там тебя подорвут".



Поэтому против Федыны и Зверобой открыли уголовные дела. 26 ноября ГБР направило в ГПУ проэкт сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданину. Статья предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Видео скандальных заявлений Федыны и Зверобой в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)