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      Зверобой приходила в ГБР, но на допросе не была: детали

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      Маруся Зверобой / bykvu.com

      Волонтер Маруся Зверобой приходила на допрос в Государственное бюро расследований 2 декабря, но на самом допросе ни была. Туда ее вызвали в качестве свидетеля по делу об угрозах Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

      Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова отметила, что сейчас у Зверобой есть статус свидетеля в уголовном производстве об угрозах в адрес президента, пишет "Интерфакс-Украина".

      Коротко: Обыск у Маруси Зверобой: биография волонтера

      Она пришла в ГБР, но на допрос следователя не пришла, оставила только документы в канцелярии,
      – сказала Иванова.

      Пресс-секретарь добавила, что у Зверобой процессуальный статус свидетеля до тех пор, пока "процессуальный руководитель подпишет подозрение". Иванова отметила, что Марусю Зверобой ознакомили с повесткой в ​​присутствии ее защитника, никаких претензий к документу у нее не было.

      Что говорит Зверобой

      Волонтерка после выхода из здания ГБР рассказала, что она не является субъектом какого-то уголовного производства.

      На какое следственное действие меня сюда вызывают – также непонятно – допрос это, вручение подозрения,
      – сказала она.

      По словам волонтерки, вызов в ГБР ей вручили во время обыска по месту жительства в Калиновке 28 ноября. В ГБР Зверобой пришла вместе с адвокатами, чтобы "поинтересоваться, кем она является в этом деле".

      Обратите внимание: Обыск ГБР у Зверобой: у волонтерки изъяли два ружья

      Почему к Зверобой пришли с обыском?26 октября президент Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом. Там произошел сверхэмоциональный разговор, причем накануне начала разведения войск.

      В этот же день нардепка от "Европейской солидарности" София Федына опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала ситуацию: "Ты там чаще езди, там тебя подорвут".

      Поэтому против Федыны и Зверобой открыли уголовные дела. 26 ноября ГБР направило в ГПУ проэкт сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданину. Статья предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

      Видео скандальных заявлений Федыны и Зверобой в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Государственное бюро расследований София Федина Криминальные новости Маруся Зверобой
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