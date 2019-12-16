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      Из героев в преступников: почему ветеранов АТО демонизируют в СМИ

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      Задержание Антона Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета раскололи украинское общество. Обвинение в совершении резонансного убийства прозвучали как упрек всему новому слою украинского общества – ветеранам и волонтерам.

      За последнее время это уже далеко не первая громкая дело, где фигурируют волонтеры и добровольцы. Всего две недели назад полиция задержала известного снайпера Андрея Лаврегу за убийство 3-летнего сына депутата в центре столицы.

      Важно! Журналистские нападки: как из ветеранов делают монстров

      Перед тем силовики наведались с обысками к волонтеру Маруси Зверобой. Из-за угрозы убийством самому президенту. Под стражей сейчас и генерал-майор Дмитрий Марченко. Его приписывают схему по закупке бракованных бронежилетов для армии.

      Более о деле бронежилетов Марченко – читайте в материале 24 канала.

      Сторонники Марченко называют дело "судилищем над боевым генералом". Неудивительно, что после новой порции обвинений в адрес бывших атошников в стране заговорили о попытке дегероизации участников российско-украинской войны.


      В Украине заговорили о попытке дегероизации участников российско-украинской войны

      Громкие фамилии и героическое прошлое подозреваемых, помноженные на политический подтекст дел и недостаточную убедительность доказательств – все это разделило общество. В одном лагере убеждены, что обвинять патриотов – это сплошное предательство. В противном считают, что травмированные войной люди способны на все и опасны. В самой ветеранской среде признают, что и на войне, и на мирной территории люди разные и одинаково способны как на героические, так и на преступные поступки. Однако считают власти намеренно акцентирует внимание на делах, в которых фигурируют добровольцы.

      Даже когда-то свою собственную статистику проводили по уголовным производствам среди ветеранов, количества участников боевых действий и просто населения. Она жалкая. Внимание приковано к участникам боевых действий больше, чем к водителю маршрутки или работнику "Сильпо",
      – отметил ветеран АТО Дмитрий Шатровский.

      И такое акцентирование на плохом вполне может углубить проблемы. Сейчас они не значительны. Впрочем, контраст от "героя" до "вора" может сыграть злую шутку.

      Если есть фактаж – его надо показывать, а если его нет, то делать любые попытки дискредитации украинских героев – это, скажем, та вещь, которая вернется тем, кто это делает, очень негативным рикошетом,
      – заявил политолог Николай Давидюк.

      Даже если следствие предоставит веские доказательства правонарушений со стороны ветеранов, акцентировать внимание на их прошлом не стоит, считают политологи. А вот если действительно есть место попыткам их дискредитации – политикам и правоохранителям мало не покажется.

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Добровольцы Волонтеры Скандал АТО Война Война на Донбассе
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