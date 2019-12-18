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      Неспокійна доба на Донбасі: Україна зазнала втрати

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      Як минула доба на Донбасі / "Слово і діло"

      Упродовж доби 17 грудня проросійській бойовики на Донбасі 7 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти застосовували гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти (БМП), великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Також було зафіксовано активність ворожих снайперів.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили п'ять обстрілів:

      • двічі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • двічі неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • поряд із населеним пунктом Травневе – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Зверніть увагу! Ситуація на Донбасі: де відбудеться розведення військ

      Ще два обстріли українських позицій було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • в районі населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
      • поряд з Мар'їнкою – з ручного протитанкового гранатомету та снайперського вогню.

      17 грудня внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. Від початку поточної доби, 18 грудня, окупанти вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку немає. 

      Упродовж доби 16 грудня окупанти здійснили 5 обстрілів українських позицій. У результаті один український воїн зазнав поранення.


      Окуповані райони Донецької та Луганської областей України / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Жертви
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