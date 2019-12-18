Неспокійна доба на Донбасі: Україна зазнала втрати

Упродовж доби 17 грудня проросійській бойовики на Донбасі 7 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти застосовували гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти (БМП), великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Також було зафіксовано активність ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили п'ять обстрілів:

двічі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поряд із населеним пунктом Травневе – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Ще два обстріли українських позицій було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

в районі населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

– зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї; поряд з Мар'їнкою – з ручного протитанкового гранатомету та снайперського вогню.

17 грудня внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. Від початку поточної доби, 18 грудня, окупанти вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку немає.

Упродовж доби 16 грудня окупанти здійснили 5 обстрілів українських позицій. У результаті один український воїн зазнав поранення.



Окуповані райони Донецької та Луганської областей України / Інфографіка 24 каналу