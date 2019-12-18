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      Беспокойные сутки на Донбассе: Украина понесла потери

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      Как прошли сутки на Донбассе / "Слово и дело"

      В течение суток 17 декабря пророссийской боевики на Донбассе 7 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты применяли гранатометы различных систем, вооружение боевой машины пехоты (БМП), крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Также была зафиксирована активность вражеских снайперов.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили пять обстрелов:

      • дважды вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • дважды неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • рядом с населенным пунктом Майское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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      Еще два обстрела украинских позиций были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • в районе населенного пункта Широкино – из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
      • рядом с Марьинкой – из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня.

      17 декабря в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. С начала текущих суток, 18 декабря, оккупанты огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.

      В течение суток 16 декабря оккупанты провели 5 обстрелов украинских позиций. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.Оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Жертвы Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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