Беспокойные сутки на Донбассе: Украина понесла потери
В течение суток 17 декабря пророссийской боевики на Донбассе 7 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты применяли гранатометы различных систем, вооружение боевой машины пехоты (БМП), крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Также была зафиксирована активность вражеских снайперов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили пять обстрелов:
- дважды вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- рядом с населенным пунктом Майское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обратите внимание! Ситуация на Донбассе: где состоится разведение войск
Еще два обстрела украинских позиций были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- в районе населенного пункта Широкино – из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- рядом с Марьинкой – из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня.
17 декабря в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. С начала текущих суток, 18 декабря, оккупанты огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.
В течение суток 16 декабря оккупанты провели 5 обстрелов украинских позиций. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.Оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины / Инфографика 24 канала