Пожары в Одесской области: огонь перекинулся на один из национальных парков
- В Одесской области горит сухостой, огонь распространился на территорию национального парка.
- Спасатели ликвидируют пожар, дежурят возле жилых массивов, чтобы предотвратить распространение огня на дома.
В Одесской области горит сухостой. Огонь распространился на территорию одного из национальных парков
В ОВА призвали не зажигать сухостой и напомнили, что это незаконно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОВА.
Смотрите также Похоже на апокалипсис: в Одесской области масштабный пожар, – СМИ
В Одесской области горит национальный парк
В Одесской области пожар распространился на территорию одного из национальных парков.
Наши спасатели ликвидируют масштабный пожар сухостоя в Одесском районе. Огонь распространился на территорию одного из национальных природных парков области,
– сообщили в Одесской ОГА.
Группы пожарных также дежурят возле жилых массивов, чтобы не допустить распространения огня на дома.
Там напомнили, что сжигать сухую траву – незаконно. Это приводит к масштабным пожарам, вредит окружающей среде и угрожает человеческим жизням.
Напомним, по словам пресс-секретаря Одесского управления ГСЧС Марины Авериной, в пожаре виноват человек. Люди снова подожгли сухой камыш, несмотря на все предупреждения. В Одесской области это было особенно цинично, поскольку огонь вспыхнул на территории Нижнеднестровского национального природного парка. К слову, он входит в десятку лучших в Украине. В прошлом году в августе там был пожар, который бушевал неделю. Погибли животные, много ценных растений.