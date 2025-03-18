Пожары в Одесской области: огонь перекинулся на один из национальных парков

В Одесской области горит сухостой. Огонь распространился на территорию одного из национальных парков

В ОВА призвали не зажигать сухостой и напомнили, что это незаконно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОВА.

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В Одесской области горит национальный парк

В Одесской области пожар распространился на территорию одного из национальных парков.

Наши спасатели ликвидируют масштабный пожар сухостоя в Одесском районе. Огонь распространился на территорию одного из национальных природных парков области,

– сообщили в Одесской ОГА.

Группы пожарных также дежурят возле жилых массивов, чтобы не допустить распространения огня на дома.

Там напомнили, что сжигать сухую траву – незаконно. Это приводит к масштабным пожарам, вредит окружающей среде и угрожает человеческим жизням.

Напомним, по словам пресс-секретаря Одесского управления ГСЧС Марины Авериной, в пожаре виноват человек. Люди снова подожгли сухой камыш, несмотря на все предупреждения. В Одесской области это было особенно цинично, поскольку огонь вспыхнул на территории Нижнеднестровского национального природного парка. К слову, он входит в десятку лучших в Украине. В прошлом году в августе там был пожар, который бушевал неделю. Погибли животные, много ценных растений.