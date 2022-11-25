Карма в действии: в Тюменской области России вспыхнул бокс топливной компании с бензовозом внутри
В российском городе Новый Уренгой в Тюменской области загорелся стояночный бокс с заполненным топливом бензовозом. Мощному пожару сразу дали отметку "с повышенным уровнем сложности".
Об этом сообщают российские СМИ. По состоянию на вечер 25 ноября пламя ликвидировали, причины и последствия устанавливают.
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Что известно о пожаре в топливной компании
Мощное пламя вспыхнуло в Новом Уренгое в пятницу, 25 ноября, в 12:15 по местному времени. Пожару сразу дали повышенный ранг сложности.
В Тюменской области вспыхнул бокс с бензовозом внутри: смотрите видео
Известно, что загоревшийся стояночный бокс принадлежит транспортной компании "Ямбургтранссервис". По данным местных медиа, пострадавших в результате пожара нет.
Масштабный пожар вспыхнул 25 ноября в России / Фото из российских телеграм-каналов
Внутри помещения были размещены 4 автомобиля и заполненный топливом бензовоз. Часть автобусов и спецтехники успели эвакуировать.
Пламя распространилось на площадь 800 квадратных метров / Фото из российских телеграм-каналов
Густой черный дым поднялся в небе над местом пожара / Фото из российских телеграм-каналов
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К тушению пламени пришлось привлечь несколько пожарно-спасательных частей
Около 16:00 поступила информация о том, что пожар площадью 800 квадратных метров удалось погасить. Для того, чтобы ликвидировать масштабное возгорание, пришлось привлечь несколько пожарно-спасательных частей: 31 пожарного и 13 единиц спецтехники.
Большое количество пожарных пришлось привлечь к тушению пламени: смотрите видео
Следует заметить, что пламя также обезвреживали сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России. Причины пожара и его последствия пока не известны.
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- Российские телеграм-канал сообщали об эвакуации людей. Возгорание произошло на 36 этаже 40-этажного дома рядом с "Москва-Сити".
- Очевидцы рассказали, что в квартире загорелась мебель. Известно, что пламя охватило 10 квадратных метров, информации о пострадавших не было.
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