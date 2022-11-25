Карма в действии: в Тюменской области России вспыхнул бокс топливной компании с бензовозом внутри

В российском городе Новый Уренгой в Тюменской области загорелся стояночный бокс с заполненным топливом бензовозом. Мощному пожару сразу дали отметку "с повышенным уровнем сложности".

Об этом сообщают российские СМИ. По состоянию на вечер 25 ноября пламя ликвидировали, причины и последствия устанавливают.

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Что известно о пожаре в топливной компании

Мощное пламя вспыхнуло в Новом Уренгое в пятницу, 25 ноября, в 12:15 по местному времени. Пожару сразу дали повышенный ранг сложности.

В Тюменской области вспыхнул бокс с бензовозом внутри: смотрите видео

Известно, что загоревшийся стояночный бокс принадлежит транспортной компании "Ямбургтранссервис". По данным местных медиа, пострадавших в результате пожара нет.



Масштабный пожар вспыхнул 25 ноября в России / Фото из российских телеграм-каналов

Внутри помещения были размещены 4 автомобиля и заполненный топливом бензовоз. Часть автобусов и спецтехники успели эвакуировать.



Пламя распространилось на площадь 800 квадратных метров / Фото из российских телеграм-каналов



Густой черный дым поднялся в небе над местом пожара / Фото из российских телеграм-каналов

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К тушению пламени пришлось привлечь несколько пожарно-спасательных частей

Около 16:00 поступила информация о том, что пожар площадью 800 квадратных метров удалось погасить. Для того, чтобы ликвидировать масштабное возгорание, пришлось привлечь несколько пожарно-спасательных частей: 31 пожарного и 13 единиц спецтехники.

Большое количество пожарных пришлось привлечь к тушению пламени: смотрите видео

Следует заметить, что пламя также обезвреживали сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России. Причины пожара и его последствия пока не известны.

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Пожары часто происходят в России: недавно горело здание в районе "Москва-Сити"

21 ноября в Москве снова вспыхнул пожар. На этот раз загорелась одна из многоэтажек в районе "Москва-Сити".

Российские телеграм-канал сообщали об эвакуации людей. Возгорание произошло на 36 этаже 40-этажного дома рядом с "Москва-Сити".

Очевидцы рассказали, что в квартире загорелась мебель. Известно, что пламя охватило 10 квадратных метров, информации о пострадавших не было.

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